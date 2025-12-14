Ex-lutador de MMA desaparece após mergulho no rio Negro, no Amazonas

O ex-lutador de MMA Gerônimo "Mondragon" dos Santos, 45 anos, está desaparecido desde a manhã de sábado, 13, após mergulhar no Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade na qual exercia o cargo de subsecretário de segurança pública.

O irmão de Gerônimo, Feliciano Borges Neto, divulgou as primeiras informações sobre o desaparecimento na conta do próprio Gerônimo nas redes sociais. Posteriormente, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou o ocorrido ao adiar um evento natalino na cidade por causa do desaparecimento.

Segundo Feliciano, Gerônimo estava numa praia no rio acompanhado da namorada e decidiu dar um último mergulho antes de voltar para casa. Em entrevista ao canal Combate, o irmão do atleta afirmou que ele deu um mergulho longo e, quando parou, não encontrou terra para se apoiar e não sabia nadar. Pessoas numa embarcação próxima tentaram se aproximar para ajudar, mas quando o lutador estava perto, ele afundou e não retornou.

O Estadão entrou em contato com a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, o Corpo de Bombeiros do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública Estadual para saber o estado das buscas, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O perfil da prefeitura nas redes sociais também publicou um alerta nas redes sociais sobre um banco de areia onde Gerônimo teria desaparecido, avisando que é no local há uma queda profunda e a correnteza tem rotação circular.

Gerônimo é baiano e disputou 50 lutas no MMA brasileiro por organizações como Jungle Fight e Mr. Cage, com um cartel de 35 vitórias (24 por nocaute) e 15 derrotas. Ele chegou a assinar contrato com o UFC em 2012 para estrear na principal entidade mundial do esporte, mas acabou não lutando porque exames de sangue detectaram que ele tinha hepatite B.

Ele foi liberado do contrato posteriormente e ainda lutou algumas vezes em competições nacionais de MMA. Depois, foi ator de pegadinhas em canais de televisão e do Youtube. Em abril, Mondragon fez sua última luta, no boxe sem luvas, no qual nocauteou o russo ex-UFC Aleksei Oleinik no primeiro round.