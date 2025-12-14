Leila diz que é inadmissível Palmeiras 'perder para ele mesmo' e ironiza: 'Não chuto no gol'

Em 2025, o Palmeiras disputou três títulos com boas chances de ser campeão (Paulistão, Brasileirão e Libertadores). Mas, em nenhuma das oportunidades levantou o caneco. Por causa disso, diversas foram as críticas e cobranças da torcida, especialmente em relação à presidente Leila Pereira. Neste domingo (14), durante a final do Paulistão feminino, a mandatária se pronunciou.

"O Abel (Ferreira), é claro, ficou muito chateado com tudo que aconteceu", disse Leila defendendo o técnico do Palmeiras, um dos principais alvos de cobrança no decorrer da temporada. "Não com relação a críticas de torcida. Isso eu nem converso com ele, porque se você não consegue trabalhar com a crítica em futebol, então você tem de sair do futebol. Eu nem converso sobre isso. Nem com meus atletas, nem com nosso treinador. Isso é o básico", acrescentou.

Em seguida, admitiu que a pressão vinda das arquibancadas é coerente, mas fez questão de defender o seu trabalho e ainda ironizou o fato de não entrar em campo para resolver as partidas.

"É óbvio que o torcedor vai cobrar. É óbvio que existirão críticas. Isso é óbvio para a gente que trabalha no futebol. Mas, com relação a resultado, é claro que ele ficou chateado, como eu fiquei também bastante, porque estivemos muito próximos. Por perdemos para nós mesmos. Então, isso é inadmissível", declarou a presidente.

Apesar das cobranças e críticas, Leila reconheceu que Abel está animado para a próxima temporada. Recentemente, o treinador português renovou seu vínculo com o clube alviverde até 2027.

"Está muito animado para trabalhar, começar o novo ciclo ano que vem conosco. E não tenho dúvida, com os atletas que estão voltando, que estavam lesionados... com atletas que provavelmente virão... que não vou falar quem, que ainda estamos trabalhando", disse, fazendo mistério sobre a movimentação do Palmeiras no mercado da bola. "Não tenho nome, porque não tem nada fechado. Mas, estamos trabalhando para reforçar o nosso time", adicionou.

"Eu acho que vai ser um ano muito proveitoso para gente. Vamos trabalhar para colocar novamente o Palmeiras em finais". Em seguida, mandou um recado para os torcedores alviverdes.

"E aí, meu caro amigo. Meus caros amigos, meus caros torcedores: a presidente ainda não chuta no gol. Ainda não", ironizou. "Estou me preparando. Estou aquecendo. Eu me preparo nosso time para estarmos numa final. Como diz o Abel: 'É impossível nós garantirmos o título. Mas, eu garanto que o trabalho vai ser muito duro para que nós estejamos novamente em grandes finais. Isso eu não tenho dúvida", finalizou.