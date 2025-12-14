Luís Castro destaca 'história rica' do Grêmio e recebe boas-vindas de Felipão

Luís Castro se manifestou pela primeira vez neste domingo após ter sido anunciado como novo técnico do Grêmio. Em seu perfil oficial no Instagram, o treinador português comentou o acerto com o clube gaúcho e demonstrou entusiasmo com o novo desafio no futebol brasileiro.

"É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor", escreveu Castro. O treinador destacou o peso histórico do clube e afirmou estar honrado com a oportunidade. "O Grêmio tem uma história rica e inspiradora. Estou muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio e dimensão", completou.

Na mensagem, o técnico ainda ressaltou o compromisso com o projeto esportivo do clube. Segundo ele, o trabalho será conduzido com valores que considera fundamentais. "Juntos iremos continuar o caminho com dignidade e respeito", afirmou o português, que assume o comando após a saída de Mano Menezes.

A confirmação também foi comentada por Luiz Felipe Scolari, dirigente do Grêmio, em vídeo divulgado pelo clube. Felipão deu as boas-vindas ao novo treinador e destacou a relação histórica entre brasileiros e portugueses no futebol. "Venhas ao Imortal. Somos uma torcida aguerrida, forte, vibrante, que ajuda o nosso time a vencer", disse.

O dirigente ainda reforçou o ambiente que Castro encontrará no clube. "Serás bem recebido, como fui em Portugal. O nosso Imortal te recebe com carinho e vai te dar todo o apoio necessário. Estamos de braços abertos para te receber", afirmou, em tom descontraído, ao citar chimarrão e churrasco como símbolos da recepção.

Luís Castro chega acompanhado de sua comissão técnica, formada por seis profissionais: os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Nuno Cerdeira e Roberto Júnior, o Betinho.

O treinador é aguardado em Porto Alegre na próxima semana para ser apresentado oficialmente e iniciar os trabalhos visando a temporada 2026.