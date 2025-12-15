Bruno Henrique: 'Flamengo foi a única equipe que derrotou o campeão Chelsea'

Diferentemente da estreia no Intercontinental, diante do Cruz Azul, do México, contra quem foi titular e atuou por 90 minutos, Bruno Henrique começou o duelo diante do Pyramids no banco de reservas. Foi uma opção do técnico Filipe Luís, que preferiu poupá-lo, e o atacante só foi a campo na etapa final, na vaga de Cebolinha, e fez um bom jogo.

Apesar do cansaço, Bruno Henrique, agora, já está focado no PSG. "Claro que existe uma ansiedade para a decisão, mas temos que ter foco para vencê-la. Estaremos preparados para tudo que vier, poder fazer um grande jogo e, como eu falei, se Deus quiser, sair campeão", disse o camisa 27, acrescentando:

"Sabemos da dificuldade do jogo. O PSG é uma equipe campeã europeia, muito qualificada, mas o Flamengo mostrou muita força neste ano, conquistando o Carioca, a Libertadores... e na Copa do Mundo de Clubes foi a única equipe que derrotou o campeão Chelsea", frisou.

"Claro que temos que tomar cuidado. O Filipe Luís vai orientar sobre isso. Então, é uma final onde tudo pode acontecer, mas o Flamengo vem forte mais uma vez para tentar conquistar o título".