Vasco elimina o Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil

O Vasco está novamente na final da Copa do Brasil após um desfecho dramático diante do Fluminense. Mesmo com a vitória tricolor por 1 a 0 no tempo normal, no Maracanã, o Cruz-Maltino mostrou força emocional nas penalidades e confirmou a classificação. O nome da noite foi o goleiro Léo Jardim, decisivo ao defender duas cobranças e assegurar a vaga vascaína.



O confronto seguiu equilibrado, mas com leve superioridade do Vasco nos minutos iniciais. Logo no começo da partida, Rayan e Andrés Gómez criaram boas oportunidades e exigiram defesas importantes de Fábio. Com o passar do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu se organizar melhor em campo e passou a pressionar. A recompensa veio aos 36 minutos, quando, após finalização de Everaldo na trave, Paulo Henrique acabou desviando contra o próprio gol, abrindo o placar para o Tricolor.



Na etapa final, o ritmo seguiu intenso. O Fluminense quase ampliou logo nos primeiros minutos após erro na saída de bola do Vasco, mas Léo Jardim salvou em chute de Lucho Acosta. A resposta cruz-maltina foi imediata, com chegadas perigosas em contra-ataques, incluindo finalizações de Rayan e Philippe Coutinho, esta última exigindo grande defesa de Fábio.



Com o desgaste físico evidente, as duas equipes recorreram ao banco. O Fluminense promoveu mudanças mais ofensivas, enquanto o Vasco apostou na entrada de Vegetti para ganhar presença na área. O atacante ainda teve uma boa chance, mas não conseguiu concluir com precisão. Nos minutos finais, o jogo perdeu qualidade técnica, e a decisão acabou sendo empurrada para os pênaltis após nova chance desperdiçada por John Kennedy.



Nas penalidades, o Vasco foi mais eficiente. Léo Jardim defendeu as cobranças de John Kennedy e Canobbio, garantindo a classificação mesmo com o erro de Vegetti. Assim como já havia acontecido contra o Botafogo nas quartas de final, o time da Colina voltou a mostrar frieza nas decisões e confirmou presença na final.



O Vasco agora enfrenta o Corinthians na disputa pelo título. O primeiro jogo da decisão será nesta quarta-feira (17), às 21h30, em São Paulo, com o duelo decisivo marcado para o Maracanã, no domingo.