Ex-lutador do UFC é encontrado morto em rio no Amazonas

Gerônimo "Mondragon" dos Santos, ex-lutador do UFC, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 15. O corpo foi achado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

O ex-lutador tinha desaparecido no último sábado, 13, depois de fazer um mergulho em uma praia da região. Em nota nas redes sociais, a prefeitura local confirmou o falecimento e lamentou o fato. "Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que Deus conceda força e conforto para superar essa grande perda", afirmou a Prefeitura.

Gerônimo "Mondragon" dos Santos tinha 45 anos. Ele era subsecretário de Segurança Pública da cidade de São Gabriel da Cachoeira. O ex-lutador desapareceu em uma praia no Rio Negro.

Feliciano Borges, irmão de Gerônimo, lamentou a morte do familiar em um vídeo publicado nas redes sociais. Feliciano fez parte do grupo que realizou as buscas pelo ex-atleta.

Gerônimo "Mondragon" dos Santos foi lutador peso-pesado. Ele chegou a assinar com o UFC em 2012, porém não conseguiu lutar na organização, uma vez que um exame de sangue apontou que ele tinha hepatite B.

Em abril desse ano, "Mondragon" fez a última luta, no boxe sem luvas. Ele venceu por nocaute o russo ex-UFC Aleksei Oleinik, ainda no primeiro round.