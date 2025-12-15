Luiz Araújo cita erros contra o Bayern no Mundial como lição para encarar o PSG: 'Pés no chão'

A eliminação do Mundial de Clubes para o Bayern de Munique, com derrota de 4 a 2, pelas quartas de final do torneio realizado no meio do ano, nos Estados Unidos, vai servir de base para o elenco do Flamengo se preparar visando a grande decisão da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain, marcada para esta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Catar.

De acordo com o atacante Luiz Araújo, o time carioca vai entrar em campo muito mais focado nos franceses. "Sabemos que não podemos cometer erros contra essas grandes equipes. Isso serve de aprendizado não só para mim, que cometi uma falha contra os alemães, mas para todo o grupo", afirmou o jogador.

Com passagem pelo Lille, da França, Luiz Araújo é um profundo conhecedor do adversário e disse que o time carioca precisa estar atento a todos os detalhes. "Assisti muito o PSG jogar. É uma equipe que não encantou só a mim, mas o mundo inteiro. Sabemos de todos os jogadores que eles têm não só defensivamente, mas também ofensivamente. Nomes que fazem a diferença e que podem decidir um jogo. Mas o melhor é que conhecemos todos eles", declarou o atleta.

Apesar da superioridade do conjunto de Paris, Araújo fez questão de manter viva a possibilidade de vitória e conquista do título. "Sabemos que em algum momento da partida pode sair alguma coisa diferente. Vamos estudar muito e, se Deus quiser, sair com esse título, que é o nosso sonho".

Luiz Araújo comentou sobre o fato de, ao contrário dos outros dois jogos (contra Cruz Azul e Pyramids), desta vez o favoritismo estar do lado time rival.

"O PSG é o favorito, é o time a ser batido, é o atual campeão da Champions League, mas sabemos da nossa qualidade também. Deixamos o favoritismo para eles e entramos com os pés no chão. Sabemos também a pressão de vestir essa camisa e vamos jogar muito futebol para ver no final quem vai ser o campeão", concluiu.