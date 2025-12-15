Palmeiras lidera ranking da Conmebol, seguido pelo Flamengo e supera River Plate e Boca Juniors

O Palmeiras é o primeiro colocado no ranking da Conmebol divulgado nesta segunda-feira. O time paulista, vice-campeão da Libertadores deste ano, aparece imediatamente à frente do Flamengo para quem foi derrotado na decisão no fim do mês passado, em Lima, no Peru.

Os dois times brasileiros superaram na lista os tradicionais argentinos River Plate e Boca Juniors, terceiro e quarto colocados respectivamente. O Peñarol é o quinto, à frente de Atlético-MG (sexto) e São Paulo (sétimo).

O Nacional, do Uruguai, o Racing, da Argentina, e a Universidad de Chile completam os 10 primeiros. O futebol brasileiro é o que conta com mais representantes na lista com os 30 mais bem ranqueados.

Campeão sul-americano em 2023, o Fluminense é o 11º, à frente de Athletico-PR (12º), Internacional (13º) e Grêmio (14º). O Botafogo, que ganhou a Libertadores ano passado, é o 19º, enquanto o Corinthians (22º), Santos (27º) e Cruzeiro (29º) são os demais classificados.

O ranking da Conmebol é utilizado para a definição dos potes dos sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A definição dos confrontos das fases prévias das duas competições está agendada para esta quinta-feira, dia 17, às 12h (de Brasília). Botafogo e Bahia vão conhecer seus adversários na etapa mata-mata que antecede a fase de grupos da Libertadores.

Com o ranking, é possível apontar quem serão os cabeças de chave da Libertadores: Flamengo (campeão da Libertadores será alocado no Grupo A), Lanús (campeão da Sul-Americana), Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevidéu, Fluminense e LDU ou Independiente del Valle.