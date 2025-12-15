Pacaembu apresenta a partir de janeiro exposição com a carreira de Neymar

Depois de uma temporada de pouco brilho, na qual teve como principal feito ajudar a livrar o Santos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Neymar vai iniciar 2026 como personagem principal de uma exposição na Mercado Livre Arena Pacaembu, na qual estarão em destaques grandes feitos do craque em sua carreira.

A exposição interativa "Neymar Jr. - Gigante pela Própria Natureza" será instalada no Espaço Mirante terá como pano de fundo o Pacaembu, estádio no qual o jogador registra momentos marcantes, como o jogo de estreia na carreira profissional, o primeiro gol e títulos importantes, como a Copa Libertadores de 2011.

A camisa do Barcelona usada na conquista da Champions League em 2015 e a medalha de ouro na Olimpíada do Rio, no ano seguinte, também poderão ser admiradas pelos fãs.

"O Neymar Jr. faz uma homenagem aos amantes do esporte e do futebol ao trazer, para este espaço emblemático, um acervo que retrata de forma marcante cada etapa de sua trajetória. É uma maneira de agradecer o carinho, o apoio e a torcida de todos que sempre estiveram ao seu lado", disse Altamiro Bezerra, CFO da NR Sports.

Além do acervo, o público poderá explorar espaços para fotos e ativações interativas. Em momentos especiais, atividades no gramado da Mercado Livre Arena Pacaembu também farão parte da programação.

"Fico muito feliz em ver minha história sendo contada onde tudo começou profissionalmente. Palco do meu primeiro jogo, do primeiro gol e do grande título da minha primeira passagem pelo Santos", disse Neymar.

Parte da receita da exposição será revertida para o Projeto Instituto Neymar Jr., instituição sem fins lucrativos que oferece educação, cultura, esporte e saúde para crianças, adolescentes e suas famílias em vulnerabilidade social. O projeto é uma produção da agência Plan.E, com curadoria da NR Sports em parceria com a Mercado Livre Arena Pacaembu.