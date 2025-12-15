United fica apenas no empate com o Bournemouth em duelo sensacional de 8 gols

O Manchester United somou mais um resultado ruim na temporada, nesta segunda-feira, ao só empatar, por 4 a 4, com o Bournemouth, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os 'Diabos Vermelhos' chegaram aos 26 pontos, na sexta colocação, enquanto o adversário somou o 21º ponto, em 13º lugar.

Em um jogo aberto e repleto de chances de gol, Dialo abriu o placar para o United aos 13 minutos. Semenyo empatou para o Bournemouth, aos 40. Mas ainda houve tempo para o segundo gol dos anfitriões, com Casemiro, de cabeça, após escanteio, aos 49.

Na volta do intervalo, a um minuto, Evanilson foi lançado no meio da zaga do United e empatou. Aos sete, de falta, Tavernier virou para o Bournemouth. A resposta do United demorou, mas veio na mesma 'moeda'. Bruno Fernandes bateu falta com precisão: 3 a 3, aos 32 minutos.

Mas ainda tinha mais. A virada do United veio com o oportunismo de Mateus Cunha, que aproveitou a falha da zaga do Bournemouth para fazer 4 a 3, aos 34 minutos.

A festa não se concretizou para o United por causa de uma falha da zaga. Kroupi aproveitou para deixar tudo igual mais uma vez, aos 39 minutos: 4 a 4.