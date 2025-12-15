Thiago Silva está de saída do Fluminense e quer voltar à Europa, diz jornalista italiano

O zagueiro Thiago Silva está de saída do Fluminense. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, referência no mercado de transferências, nesta segunda-feira, um dia depois da eliminação do time carioca para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com Romano, a prioridade do jogador, de 41 anos, é ficar mais perto da família, que vive em Londres, na Inglaterra, onde seus filhos atuam pelas categorias de base do Chelsea, último clube defendido pelo zagueiro antes da transferência para o Fluminense. Além disso, o jornalista também afirmou que o zagueiro interessa a clubes do Oriente Médio e da MLS, a liga americana de futebol.

"O plano claro de Thiago Silva: mudar-se para a Europa como jogador livre, antes de qualquer outra opção no Médio Oriente ou na MLS. Ele quer ficar mais perto da família e a Europa é claramente a prioridade. Negócio fechado", escreveu Romano em uma publicação no X.

Contratado pelo Fluminense em julho de 2024, Thiago Silva somou 66 jogos ao longo de sua segunda passagem pelo time carioca. Em 2025, ano em que o clube chegou às semifinais do Mundial de Clubes e da Copa do Brasil, além de ter alcançado a quinta posição do Brasileirão, ele atuou em 46 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. Thiago Silva possui status de ídolo da torcida do Fluminense, onde conquistou a Copa do Brasil em 2007.