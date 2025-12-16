Erros do ataque prejudicaram

O Fluminense passou por problemas ofensivos nos momentos decisivos e se despediu da temporada com um gosto amargo. Na semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor fez 1 a 0, porém, nos pênaltis, foi derrotado por 4 a 3, já que John Kennedy e Canobbio perderam.

Nas duas partidas, a falta de eficiência do ataque foi, novamente, um problema. De um lado, o Cruz-Maltino aproveitou o fato de ter jogadores como Rayan e Vegetti. Do outro, o Flu sofreu com a má fase de Everaldo e John Kennedy, que não deram conta do recado. Titular com Renato Gaúcho, Everaldo voltou aos 11 inicias após a chegada de Zubeldía. Cano, lesionado, perdeu a semi.