Saiba quais posições o Palmeiras pretende reforçar para 2026

Com o fim da temporada 2025, o Palmeiras intensifica a busca de reforços para o próximo ano. A ideia da diretoria do time alviverde é manter a base do atual elenco e ir ao mercado para contratações específicas.

Na lista de prioridades de Abel Ferreira, que recentemente renovou o contrato com o clube até o fim de 2027, estão um zagueiro, um volante, um meio-campo e um ponta.

"Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais", disse o português logo após anunciar a extensão do vínculo com o Palmeiras.

No último domingo, após a final do Paulistão feminino, que terminou com título do time alviverde sobre o rival Corinthians, Leila Pereira, presidente palmeirense, garantiu que a movimentação por reforços está a todo vapor. "Não tenho nome, porque não tem nada fechado. Mas, estamos trabalhando para reforçar o nosso time", afirmou a mandatária.

Além da extensão do vínculo de Abel Ferreira, recentemente o clube oficializou a compra do zagueiro Bruno Fuchs junto ao Atlético-MG. Depois de ganhar espaço no esquema do português em 2025, a contratação definitiva do atleta também era uma prioridade da diretoria.

Em 2026, com o novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a temporada do Palmeiras começa ainda na primeira quinzena de janeiro, com a estreia no Paulistão contra a Portuguesa, marcada para o dia 11. Além do torneio estadual, o clube também vai disputar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores no ano que vem.