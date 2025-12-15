Flamengo potencializa internacionalização da marca com 2 Mundiais no mesmo ano e PSG na final

Depois de passar pelo Cruz Azul, do México e pelo Pyramids, do Egito, pela Copa Intercontinental, o Flamengo avança para a final e agora encara o PSG, da França, na próxima quarta-feira. Tudo isso tem levado à expansão da internacionalização da marca, e os motivos são diversos.

Um deles está ligado diretamente à exposição do nome do clube com a disputa em dois Mundiais organizados pela Fifa no mesmo ano. Entre junho e julho, a equipe foi uma das representantes do País no primeiro Mundial de Clubes com 32 times e esteve em duelos que repercutiram bastante na Europa, casos dos confrontos diante de Chelsea e Bayern de Munique.

Durante o Mundial de Clubes e com mais tempo de preparação, a programação oferecida aos torcedores foi variada, com a realização da 'Casa Flamengo', inicialmente localizada no Icon Park, em Orlando. Foram promovidas diversas atividades, incluindo promoção das marcas parceiras, experiências exclusivas, espaços musicais e presença de convidados, como ex-atletas e influenciadores.

"Num cenário em que marcas competem cada vez mais por retenção, a lógica é: atenção, frequência e relevância viram moeda fundamentais. E o Flamengo tem conseguido avançar nesse jogo ao combinar ativos raros, como um elenco com nomes reconhecidos internacionalmente, com palcos globais que naturalmente puxam interesse", analisa Luiz Guilherme, diretor de clubes e negócios da Agência End to End.

Nos meses em que o Mundial de Clubes aconteceu, o Google Trends apontou um aumento de mais de 800% na busca pelo termo "Brazilian League" em todos os continentes, com exceção da América do Sul. Europa e África apareceram entre os principais.

Para especialistas, os números reforçam que o Brasil saiu fortalecido tanto dentro de campo quanto fora de campo, em razão da exposição e boa participação dos clubes brasileiros na disputa.

"A performance dos clubes brasileiros despertou curiosidade internacional que se traduziu em dados concretos como o aumento nas buscas. Esse é um momento valioso para entender que a internacionalização de uma liga começa com bons resultados em campo, mas só se sustenta com estratégia de marca, presença digital e narrativa consistente para públicos de fora", avalia Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Outro fator importante que leva o Flamengo às páginas internacionais está em seu elenco. Além das conquistas, claro, o time conta com nomes de peso que foram destaque no futebol europeu, casos principais de Jorginho, Danilo, Alex Sandro, Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl. O próprio técnico Filipe Luís também ganha destaque, afinal, é considerado um dos principais laterais-esquerdo da história do Atlético de Madrid.