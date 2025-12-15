Dois técnicos, duas convocações: Eto'o causa confusão em Camarões antes da Copa das Nações

A lenda Samuel Eto'o, que brilhou na Europa em times como Barcelona e Inter de Milão, protagonizou uma confusão na seleção de Camarões às vésperas de Copa Africana de Nações. O ex-jogador, atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot na sigla em francês), interferiu na lista de convocados do técnico interino David Pagou para a disputa da competição continental. Entretanto, o belga Marc Brys, afastado do comando da equipe recentemente, divulgou outra.

O desentendimento entre Eto'o e Brys expôs uma crise institucional no futebol camaronês, a poucos dias do início da maior competição do continente africano.

Além de ser o presidente da federação local, Eto'o é um ídolo do país, sendo o maior artilheiro da seleção camaronesa, com 56 gols em 118 jogos. A lista de convocados apresentada pelo ex-atleta não contou com o nome de Vincent Aboubakar, atacante do Neftchi PFK, do Azerbaijão, que está a 12 gols de ultrapassar o recorde do próprio Eto'o. Segundo versão de Brys relatada ao jornal inglês The Sun, o presidente da federação estaria propositalmente barrando o jogador, que é considerado um dos líderes da seleção na atualidade.

Como saldo da desavença, Eto'o acabou demitindo o técnico belga, com a alegação de que Brys estaria colocando os atletas contra a Fecafoot e também por insubordinação. No lugar do treinador, foi anunciado o nome de Pagou como interino.

No entanto, Brys disse que vai continuar no comando técnico pois não foi oficialmente desligado pelo Ministério dos Esportes, órgão que pelo qual foi nomeado técnico em abril de 2024. Por isso, ele enviou uma lista de convocados diferente para o ministério, incluindo Aboubakar.

Desde que assumiu a seleção camaronesa, o belga vive em atrito com Eto'o, tendo, inclusive, ameaçado se desligar do cargo depois da demissão de um de seus assistentes. Já a lenda do futebol camaronês também vive uma situação conturbada na presidência da Fecafoot e chegou a ser suspenso pela Fifa em 2024 por violações ao código disciplinar.

Vale ressaltar que a crise nos bastidores do futebol camaronês também influenciaram fracassos em campo. Mesmo com a ampliação no número de vagas para a Copa do Mundo de 2026, o país não conseguiu a classificação e foi eliminado na repescagem africana pela República Democrática do Congo.

A Copa Africana de Nações será realizada no Marrocos entre os dias 21 de dezembro e 18 de janeiro. Camarões está no Grupo F, ao lado de Costa do Marfim, Moçambique e Gabão, com quem faz sua estreia no torneio, no próximo dia 24.