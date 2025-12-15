Entenda situação de Tite e como estão as negociações para treinador assumir o Cruzeiro

Depois do anúncio da saída de Leonardo Jardim do Cruzeiro nesta segunda-feira, o nome de Tite ganhou força para substituir o português. No último domingo, o time mineiro foi eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

Segundo o portal GE, o clube mineiro passou a tarde desta segunda em conversas com o ex-treinador da seleção brasileira e apresentou uma proposta para o estafe do profissional. O Cruzeiro acredita que o diálogo foi positivo e aguarda uma resposta de treinador até esta terça-feira.

Ainda de acordo com o GE, o contato entre o técnico e a diretoria do time mineiro começou nas últimas semanas, mas as negociações iniciaram, efetivamente, nesta segunda, com a confirmação da saída de Jardim.

Porém, segundo a ESPN, Tite tem certa rejeição nos bastidores do time celeste, principalmente pela relação ruim que teve com Gabigol no Flamengo, onde o jogador chegou a criticar publicamente o técnico. O atacante pode ser negociado com o Santos.

Além do Cruzeiro, o Internacional também é outro interessado no gaúcho. O time colorado, inclusive, já apresentou proposta para Tite nas últimas semanas e tem conhecimento do desejo do time mineiro em contar com o treinador.

No fim de 2024, após a saída do Flamengo, Tite anunciou que faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Em abril deste ano, o Corinthians chegou a fazer uma oferta ao treinador, que a recusou e decidiu seguir com a interrupção. Um ano depois, em novembro deste ano, ele informou que está pronto para voltar ao trabalho.

Apesar das recentes propostas de Cruzeiro e Internacional, o treinador já declarou que gostaria de voltar a trabalhar em algum projeto no futebol europeu.

No final de novembro, Tite convidou Vinícius Bergantin, que comandou o Avaí em 2025, para ser seu auxiliar na volta ao futebol, com o foco no futebol do Velho Continente. Em 2024, os dois trabalharam juntos no Flamengo.

A comissão técnica de Tite ainda deverá contar com o auxiliar Matheus Bacchi - que também é filho do treinador - e o preparador físico Fábio Mahseredjian, dupla que trabalhou com o técnico na seleção brasileira. Os dois têm contrato com o Santos até final deste ano.

Depois de terminar o Brasileirão 2025 na terceira posição, o Cruzeiro garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do próximo ano. O time mineiro voltará a disputar a competição continental após seis anos.