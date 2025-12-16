ASSINE JÁ!
Veja a tabela completa de todos os jogos no Brasileirão 2026 do Corinthians

O Corinthians conheceu a tabela de jogos do Brasileirão de 2026 nesta segunda-feira, 15, quando a CBF publicou o regulamento e o calendário do torneio do ano que vem. A estreia do time alvinegro na competição nacional será contra o Bahia, na Neo Química Arena, entre os dias 28 e 29 de janeiro. Já o primeiro clássico do clube do Parque São Jorge será contra o Santos na 6ª rodada, na Vila Belmiro.

Os outros dois clássicos paulistas do primeiro turno serão em Itaquera. O Dérbi contra o Palmeiras será na 11ª rodada, enquanto o Majestoso contra o São Paulo está marcado para a 15ª. O Corinthians fecha o primeiro turno contra o Remo, na Neo Química Arena.

Em 2026, por causa da Copa do Mundo, a Série A terá uma pausa entre as 18ª e 19ª rodadas, do dia 2 de junho a 21 de julho.

A próxima edição do Brasileirão será a primeira a contar com o Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair-play financeiro da CBF, no regulamento. Segundo a entidade, as regras serão implementadas de forma progressiva até 2029.

CONFIRA OS JOGOS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO 2026:

1ª rodada: Corinthians x Bahia (C*) - 28/01 ou 29/01

2ª rodada: Athletico-PR x Corinthians (F*) - 04/02 ou 05/02

3ª rodada: Corinthians x Red Bull Bragantino (C) - 11/02 ou 12/02

4ª rodada: Cruzeiro x Corinthians (F) - 25/02 ou 26/02

5ª rodada: Corinthians x Coritiba (C) - 11/03 ou 12/03

6ª rodada: Santos x Corinthians (F) - 14/03, 15/03 ou 16/03

7ª rodada: Chapecoense x Corinthians (F) - 18/03 ou 19/03

8ª rodada: Corinthians x Flamengo (C) - 21/03, 22/03 ou 23/03

9ª rodada: Fluminense x Corinthians (F) - 01/04 ou 02/04

10ª rodada: Corinthians x Internacional (C) - 04/04, 05/04 ou 06/04

11ª rodada: Corinthians x Palmeiras (C) - 11/04, 12/04 ou 13/04

12ª rodada: Vitória x Corinthians (F) - 18/04, 19/04 ou 20/04

13ª rodada: Corinthians x Vasco (C) - 25/04, 26/04 ou 27/04

14ª rodada: Mirassol x Corinthians (F) - 02/05, 03/05 ou 04/05

15ª rodada: Corinthians x São Paulo (C) - 09/05, 10/05 e 11/05

16ª rodada: Botafogo x Corinthians (F) - 16/05, 17/05 ou 18/05

17ª rodada: Corinthians x Atlético-MG (C) - 23/05, 24/05 ou 25/05

18ª rodada: Grêmio x Corinthians (F) - 30/05, 31/05 ou 01/06

19ª rodada: Corinthians x Remo (C) - 22/07 ou 23/07

20ª rodada: Bahia x Corinthians (F) - 25/07, 26/07 ou 27/07

21ª rodada: Corinthians x Athletico-PR (C) - 29/07 ou 30/07

22ª rodada: Red Bull Bragantino x Corinthians (F) - 08/08, 09/08 ou 10/08

23ª rodada: Corinthians x Cruzeiro (C) - 15/08, 16/08 ou 17/08

24ª rodada: Coritiba x Corinthians (F) - 22/08, 23/08 ou 24/08

25ª rodada: Corinthians x Santos (C) - 29/08, 30/08 ou 31/08

26ª rodada: Corinthians x Chapecoense (C) - 05/09, 06/09 ou 07/09

27ª rodada: Flamengo x Corinthians (F) - 12/09, 13/09 ou 14/09

28ª rodada: Corinthians x Fluminense (C) - 19/09, 20/09 ou 21/09

29ª rodada: Internacional x Corinthians (F) - 07/10 ou 08/10

30ª rodada: Palmeiras x Corinthians (F) - 10/10, 11/10 ou 12/10

31ª rodada: Corinthians x Vitória (C) - 17/10, 18/10 ou 19/10

32ª rodada: Vasco x Corinthians (F) - 24/10, 25/10 ou 26/10

33ª rodada: Corinthians x Mirassol (C) - 28/10 ou 29/10

34ª rodada: São Paulo x Corinthians (F) - 04/11 ou 05/11

35ª rodada: Corinthians x Botafogo (C) - 18/11 ou 19/11

36ª rodada: Atlético-MG x Corinthians (F) - 21/11, 22/11 ou 23/11

37ª rodada: Corinthians x Grêmio (C) - 28/11 ou 29/11

38ª rodada: Remo x Corinthians (F) - 02/12

C*: em casa; F*: fora de casa

