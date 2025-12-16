Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a 21 anos de prisão

Um motorista que feriu mais de 130 pessoas ao atropelar com seu carro uma multidão de torcedores que comemorava o título da Premier League, conquistado pelo Liverpool, foi condenado nesta terça-feira a mais de 21 anos de prisão.

Paul Doyle atropelou uma multidão de torcedores com sua minivan em 26 de maio, em dois minutos de terror que só terminaram quando um pedestre entrou no veículo e o forçou a parar. O carro parou sobre as pessoas.

"Você atingiu pessoas de frente, jogou outras sobre o capô, passou por cima de membros, esmagou carrinhos de bebê e obrigou as pessoas próximas a se dispersarem em pânico", disse o juiz Andrew Menary a Doyle no Tribunal da Coroa de Liverpool. "Você avançou em alta velocidade e por uma distância considerável, derrubando pessoas violentamente ou simplesmente passando por cima delas, uma após a outra."

Os promotores disseram que Doyle ficou furioso porque não conseguiu chegar ao seu destino rápido o suficiente para buscar amigos que haviam assistido ao desfile.

Doyle chorou durante boa parte dos dois dias de audiência de sentença, enquanto os promotores detalhavam o crime, usando imagens de vídeo explícitas e lendo depoimentos emocionados de dezenas de vítimas.

Ele se declarou culpado no mês passado de 31 acusações, incluindo direção perigosa e múltiplas acusações de tentativa ou prática de lesão corporal grave e lesão corporal intencional.

Imagens da câmera do painel do carro mostraram pessoas aterrorizadas tentando se proteger antes de serem jogadas para o lado, arremessadas para o ar ou escorregarem para debaixo do para-choque.

Muitos disseram que temiam que um ataque terrorista estivesse acontecendo. Mas a explicação era "tão simples quanto as consequências foram terríveis", disse o promotor Paul Greaney. "Ele era um homem enfurecido, cuja raiva o dominou completamente."

As imagens da câmera do painel do carro de Doyle o flagraram xingando pessoas na rua, buzinando sem parar e usando palavrões enquanto gritava "saiam da frente, saiam da frente, saiam da frente".

Um promotor passou horas lendo depoimentos das vítimas, algumas ainda se recuperando de ferimentos físicos e outras assombradas por lembranças.

Doyle disse à polícia que entrou em pânico quando a multidão bateu em seu carro, quebrando uma janela e tentando tirá-lo do veículo. Mas o juiz descartou essa versão como "demonstradamente falsa", pois eles estavam reagindo ao ataque.