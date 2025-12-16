'Flamengo sem Antunes Coimbra não é Flamengo', diz irmão de Zico sobre auge de filho no Catar

Quando o Flamengo entrar em campo às 14h desta quarta-feira, em Doha, no Catar, para enfrentar o Paris Saint-Germain, em busca do tão sonhado bicampeonato mundial, o olhar de um certo septuagenário, intimamente ligado ao clube rubro-negro, vai estar voltado também para o que acontece fora das quatro linhas. Irmão de Zico e com uma breve passagem pelo clube, o ex-camisa 10 Edu Coimbra vai se sentir representado ao acompanhar o trabalho de seu filho Dudu Coimbra, analista de desempenho da comissão técnica orientada pelo técnico Filipe Luís.

Em entrevista à reportagem do Estadão, o maior jogador da história do América-RJ abriu o coração para falar não só da emoção de ver o filho, que está no Catar com o Flamengo, inserido nesta nova fase vencedora do clube, mas destrinchou também a identificação de toda a família com a agremiação mais popular do País.

"Tudo começou com meu pai. Seu Antunes era português, mas sempre gostou de escolher as coisas para a vida dele. Nunca quis saber de Vasco. Ele nasceu em 1901, se tornou flamenguista e influenciou todos os filhos. Era muito comunicativo e ajudou a difundir a torcida do Flamengo no centro do Rio", disse com orgulho.

Depois de ver o clube ganhar o mundo com a geração de 1981 sob o comando do irmão Zico, Edu, aos 78 anos, agora tem a chance de ver o Flamengo novamente dominar o planeta tendo um novo integrante da família fazendo parte desse ciclo vitorioso.

Ao falar sobre o filho, ele citou uma frase de um dirigente do clube para retratar a relação da família com o rubro-negro. "Flamengo sem Antunes Coimbra não é Flamengo", disse em um tom bem humorado.

No time profissional desde 2019, Dudu vem fazendo parte de todo esse ciclo que vem empilhado taças na Gávea. Da era iniciada com a chegada de Jorge Jesus, o sobrinho de Zico participou das conquistas de três Brasileiros, três Libertadores, duas Copas do Brasil e cinco estaduais entre os títulos mais importantes.

"Brinco muito com o Zico. 'Meu filho já tem mais troféu e medalha que você'. Mas falando sério, é mais uma pessoa competente na família a trabalhar pelo clube. Está lá pela capacidade", comentou para rapidamente traçar um perfil profissional de Dudu.

"Ele chegou lá em 2016 e o Bandeira de Melo (Eduardo, então presidente do Flamengo que iniciou a recuperação financeira do clube) abriu as portas para ele nas categorias de base. É muito dedicado. Foi se preparando, estudou muito. Começou no CFZ. É o primeiro a chegar e o último a sair. Sempre gosta de antecipar as coisas. É muito organizado. Dentro da carreira, ele já é super vitorioso. Sai treinador, entra técnico, e ele está lá".

Apesar da "corujice" ao se sentir realizado com o trabalho de seu filho, Edu disse que sabe manter a distância para evitar comentários. "Pouco vou ao Ninho do Urubu para não dar margem, pois podem dizer que está lá por causa do pai ou do tio".

Em casa, porém, nas reuniões familiares, a coisa muda de figura. Nos almoços, invariavelmente o assunto é futebol e também o Flamengo. Nada mais natural para uma família que teve vários jogadores profissionais.

Antunes era um habilidoso centroavante que defendeu as cores do América e Fluminense. Nando começou no Madureira, fez sucesso no Ceará e depois escreveu a sua história no futebol português. Edu é tido por muitos como o maior jogador da história do América, enquanto Zico completa essa lista ostentando o posto de ídolo máximo do Flamengo.

"Inevitável nos almoços de família o assunto ser Flamengo. É um envolvimento muito salutar. A gente conversa muito mesmo. Sobre todos os aspectos. Não falamos sobre parte tática, coisas internas. O Dudu tem um cuidado danado e preserva muito o trabalho dele, é muito profissional. É uma conduta de preservar a imagem do clube".

Sobre o jogo contra o Paris Saint-Germain, Edu deu seu palpite. "Flamengo vai ganhar. Tá com uma equipe muito forte e tem jogadas muito bem elaboradas. Tem dois caras que eu gosto muito: o Luiz Araújo e o Carrascal. O Filipe Luís é um excelente técnico, uma personalidade muito marcante e merece essa conquista", declarou o irmão de Zico.

Residindo atualmente em Quintino, Edu garante, mesmo à distância, que a corrente familiar vai estar firme para torcer pelo rubro-negro e também por Dudu. "Vou ver o jogo em família, foi assim na Libertadores e deu certo. Vai dar Mengão", bradou!