Barcelona sofre diante de rival da 3ª Divisão, mas se classifica para as oitavas na Copa do Rei

Com um time misto, o Barcelona sofreu para derrotar o Guadalajara, por 2 a 0, nesta terça-feira, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín, totalmente lotado com a presença de 8,5 mil torcedores.

Contra um time da terceira divisão espanhola, o Barcelona não demonstrou motivação e entusiasmo para buscar um resultado mais tranquilo. O primeiro gol só saiu aos 31 minutos da etapa final, após cruzamento de De Jong, que encontrou a cabeçada de Christensen. A bola ainda esvalou em Martinez e 'matou' o goleiro Vicente.

A definição da vaga só veio aos 45 minutos. Lamine Yamal fez belo lançamento no meio da zaga do Guadalajara e achou Rashford, que driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0.

DEMAIS RESULTADOS

Deportivo La Coruña 1 x 0 Mallorca, Elbar 0 x 1 Elche, CD Eldense 1 x 2 Real Sociedad e Sporting Gijón 0 x 2 Valencia.