ASSINE JÁ!
Esportes

Red Bull Bragantino revela como ficará novo estádio reformado

O Red Bull Bragantino mostrou imagens do novo estádio do clube nesta terça-feira. A arena está sendo construída no lugar do antigo Nabi Abi Chedid.

A previsão é que o estádio fique pronto em cinco anos, até 2030. Os valores da obra não foram divulgados pelo clube de Bragança Paulista.

O Red Bull Bragantino apresentou detalhes do projeto. O estádio terá capacidade para cerca de 20 mil torcedores. As arquibancadas serão cobertas.

O campo terá grama natural. O local ainda terá espaço para eventos, área kids, lounge, restaurantes, bares e um estacionamento com mais de 600 vagas.

O projeto ainda engloba, na área externa, um local para a prática esportiva e a realização de atividades ao ar livre.

O estádio Nabi Abi Chedid começou a ser demolido no mês de setembro. As estruturas da nova arena irão ser construídas no fim do ano que vem.

As mais lidas
    Recomendadas