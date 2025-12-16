Red Bull Bragantino revela como ficará novo estádio reformado

O Red Bull Bragantino mostrou imagens do novo estádio do clube nesta terça-feira. A arena está sendo construída no lugar do antigo Nabi Abi Chedid.
A previsão é que o estádio fique pronto em cinco anos, até 2030. Os valores da obra não foram divulgados pelo clube de Bragança Paulista.
O Red Bull Bragantino apresentou detalhes do projeto. O estádio terá capacidade para cerca de 20 mil torcedores. As arquibancadas serão cobertas.
O campo terá grama natural. O local ainda terá espaço para eventos, área kids, lounge, restaurantes, bares e um estacionamento com mais de 600 vagas.
O projeto ainda engloba, na área externa, um local para a prática esportiva e a realização de atividades ao ar livre.
O estádio Nabi Abi Chedid começou a ser demolido no mês de setembro. As estruturas da nova arena irão ser construídas no fim do ano que vem.