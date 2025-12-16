Bruno Rodrigues será multado pelo Palmeiras após jogar torneio nas férias; atleta se pronuncia

O atacante Bruno Rodrigues será multado pela diretoria do Palmeiras. O atleta participou de um campeonato de futebol durante o período de férias do elenco, sem dar informações ao clube.

O jogador esteve em campo no último domingo na decisão do Campeonato Municipal de Ceará-Mirim, sua cidade natal, no Rio Grande do Norte. Ele vestiu a camisa do Guarani de Gravatá na ocasião.

O regulamento interno do Palmeiras cita a possibilidade de punição a um atleta a partir da participação em "qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias", sem ser previamente autorizada pelo departamento de futebol.

Bruno Rodrigues se pronunciou sobre o episódio nas redes sociais. O atleta revelou que pediu desculpas ao clube, ampliando a mensagem para os torcedores da equipe alviverde.

"Em dois anos que fiquei machucado não dei um motivo pra prejudicar o clube. Sempre fiz tudo pra cumprir todas as regras do clube. Nunca cheguei atrasado e não sou disso. Mas joguei esse jogo na cidade onde eu nasci e fui criado no meu interior, e como você falou, sempre respeitei os torcedores, fui educado com todo mundo", escreveu.

"Agora você vir aqui e falar que eu não jogo mais pelo Palmeiras porque joguei pelo time do meu interior. Já pedi desculpa ao clube pelo que eu fiz. E todo mundo do clube sabe quem é Bruno Rodrigues", prosseguiu. "Mais uma vez desculpa pelo meu erro... e eu não sou de sair em mídia sobre coisa desse tipo não!", encerrou.

Bruno Rodrigues voltou a jogar pelo Palmeiras no segundo semestre, após passar por duas cirurgias no joelho. Nesta temporada de 2025, fez 11 partidas, com dois gols anotados.