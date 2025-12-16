Gestão do São Paulo quer mudança estatuária para facilitar SAF e ruptura do futebol e social

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, apresentou propostas de mudança no estatuto do clube a aliados em reunião nesta terça-feira. Olten Ayres, presidente do Conselho Deliberativo, também participou do encontro.

Duas são as alterações propostas: o fim do quórum qualificado para aprovar a criação de uma SAF no São Paulo (sendo que hoje é necessário mais de dois terços dos votos favoráveis para que o assunto avance) e separar o futebol do clube social. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Estadão.

A pauta ainda é embrionária e será formalizada a uma comissão do Conselho Deliberativo. Esse grupo vai avaliar se deve levar o assunto para discussão dos demais conselheiros ou não.

A ideia ganha força enquanto o empresário Diego Fernandes, que intermediou a negociação da CBF com Carlo Ancelotti, indica a intenção de investir no clube. Nesta terça-feria, ele publicou um vídeo em que anuncia o "São Paulo Day".

O evento, sem ligação com o clube, será em 6 de abril de 2026. Conforme Fernandes, a intenção é reunir empresários do País e do exterior com interesse em investir no São Paulo.

Integrantes de grupos da oposição veem com maus olhos essa movimentação. Isso porque ela surge em meio a escândalos no São Paulo. Após a exposição da crise no departamento médico do clube, veio à tona um suposto esquema de venda ilegal de ingressos em um camarote do MorumBis.

Se as mudanças estatuárias forem consideradas pertinentes pela comissão, elas vão para debate no conselho. Caso aprovadas, a proposta vai para Assembleia Geral para ser votada pelos sócios do São Paulo.

A última vez que o estatuto são-paulino foi alterado foi em 2022. Na época, os sócios aprovaram a reeleição presidencial no clube. Isso permitiu que Júlio Casares, que assumiu em janeiro de 2021, concorresse novamente no fim de 2023, quando foi reeleito sem concorrentes.