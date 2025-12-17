Flamengo desafia poderoso Paris Saint-Germain no Catar por título mundial

O Flamengo desafia o poderoso Paris Saint-Germain disposto a encerrar a temporada com cinco taças. Campeão estadual, da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores, o time carioca decide a Copa Intercontinental contra o adversário francês nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.





Com a criação do novo Mundial de Clubes, disputado a cada quatro anos, foi mantido o torneio anual da Fifa disputado todo final de ano, mas agora sob o nome Intercontinental.





O Flamengo persegue seu segundo troféu da competição que ganhou em 1981, capitaneado por Zico. Nesta edição, eliminou Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito, para avançar à final. Campeão europeu neste ano, o PSG entra direto na decisão e vai atrás do título inédito.





"Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos", analisou Luis Enrique, técnico do PSG, um dos principais responsáveis pela temporada mais vitoriosa da história do clube.





Seu time encantou com um futebol de brilho e objetividade. Ganhou quase tudo o que disputou na temporada. No novo Mundial de Clubes, foi vice ao perder a decisão para o Chelsea.





Na primeira fase do torneio, cruzou com outro clube brasileiro, o Botafogo, que venceu por 1 a 0 depois de fazer um "jogo fechado em seu campo de defesa", nas palavras do técnico espanhol. Ele fez a projeção de que o duelo com o Flamengo será bem diferente.





"O Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás. Sem a bola pressiona muito bem, um time muito interessante. Fisicamente muito forte, com jogadores experientes, de muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos", disse o treinador.





"Conheço muito bem o Flamengo. Eu não queria enfrentá-los em uma final e reafirmo isso agora. Não é uma boa notícia jogar uma decisão contra um time brasileiro", acrescentou.





O Flamengo não tem desfalques e até ganhou reforços recentemente. Pedro, recuperado, jogou alguns minutos da semifinal, e começa o jogo no banco.





Valorizado depois de conduzir o Flamengo a quatro taças neste ano, Filipe Luís diz que seus comandados são "capazes de tudo". "Esse time é capaz de fazer história. Como acredito tanto neles, eles também, obviamente, acreditam que é possível".





"Jogamos contra adversários fortes, esse ano não foi fácil, vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tem nenhuma dúvida que o PSG vai nos colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar em todas as fases do jogo para poder fazer o jogo perfeito e vencer". Ele citou famosos clichês usados em decisões: "erro zero, jogo perfeito e ir além do limite".





Existe uma dúvida na defesa. Léo Ortiz foi o titular na estreia, mas ficou no banco contra o Pyramids. Filipe Luís tem de decidir entre ele e Danilo, que jogou na ausência de Ortiz e fez gols importantes, incluindo na final da Libertadores.





Como o zagueiro teve um longo tempo ausente, a decisão da comissão técnica foi por não forçar o jogador. Agora, ele e Danilo disputam a vaga ao lado de Léo Pereira.





Os franceses dão valor ao torneio e viajaram ao Catar com seus melhores atletas. A baixa mais importante é o lateral-direito marroquino Hakimi, que sofreu entorse no tornozelo esquerda e ficou em Paris.





O volante Zaire Emery, uma das promessas do clube, vem sendo improvisado no setor nas últimas partidas. É provável que siga entre os titulares.





FICHA TÉCNKICA





PSG X FLAMENGO

PSG - Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué (Barcola). Técnico: Luis Enrique.





FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.





ÁRBITRO - Ismail Elfath (EUA).





HORÁRIO - 14h (de Brasília).





LOCAL - Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.