De subestimados a finalistas, Corinthians e Vasco abrem decisão da Copa do Brasil em Itaquera

Corinthians e Vasco chegaram às finais da Copa do Brasil sem o favoritismo de outras equipes, especialmente as classificadas para a Libertadores, como Palmeiras e Flamengo. Depois de uma trajetória heroica no mata-mata nacional, a dupla inicia a decisão do título nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. A partida de volta acontece no domingo, às 18 horas, no Maracanã. Em caso de igualdade na soma dos placares, o troféu será decidido na disputa de pênaltis.

Quando o chaveamento da Copa do Brasil foi definido pela CBF, em sorteio, o Corinthians até era tido como favorito para passar pelo Athletico Paranaense, mas as apostas no duelo das semifinais com o Cruzeiro estavam, em sua maioria, no time mineiro, que terminou o Brasileirão em terceiro lugar e emplacou quatro jogadores na seleção do campeonato, incluindo o artilheiro Kaio Jorge.

Com a bola rolando, os comandados de Dorival Júnior ativaram o modo 'copeiro' para vencer em Belo Horizonte (1 a 0) e, mesmo com a derrota em Itaquera (2 a 1), contar com o brilho de Hugo Souza nos pênaltis. A classificação até pode ter causado surpresa, levando em consideração a campanha do Corinthians no Brasileirão, em que terminou em 13º lugar, mas vale lembrar que, sempre que os paulistas se mobilizaram na temporada, o resultado apareceu, a exemplo do título do Paulistão sobre o Palmeiras e do triunfo nos dois jogos contra o rival nas oitavas da Copa do Brasil.

Por sua vez, o Vasco também não entrou como favorito no duelo com o Fluminense. O motivo era semelhante ao do Corinthians: o mau desempenho no Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz encerrou o campeonato em 14º lugar e lutou contra o rebaixamento até as rodadas finais, perdendo oito das últimas dez partidas.

Diferentemente do Corinthians, o Vasco precisou superar o favoritismo adversário por duas vezes, ambas em clássicos. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo nos pênaltis, depois de dois empates por 1 a 1. Diante do Fluminense, na semifinal, venceu o duelo de ida por 2 a 1, com gol no fim, mas amargou a derrota por 1 a 0 no jogo de volta e precisou, mais uma vez, de o goleiro Léo Jardim brilhar embaixo das traves, com duas defesas decisivas, para avançar à decisão.

É razoável apontar o Corinthians como favorito para o jogo desta quarta-feira. Além de ter vencido os dois confrontos entre as equipes no Brasileirão - 3 a 0 em São Paulo e 3 a 2 no Rio de Janeiro -, o Vasco venceu apenas uma das últimas 25 partidas contra o time paulista. Corinthians e Vasco já se enfrentaram cinco vezes em torneios eliminatórios, com cinco vitórias corintianas.

"Demonstramos maturidade. Deixamos a ansiedade de lado e mostramos uma concentração muito grande para buscar um bom resultado fora de casa, o que nos ajudou a garantir a classificação para a final", comentou o lateral-direito Matheuzinho, em entrevista coletiva. "Agora precisamos equilibrar tudo para a decisão. O Brasil inteiro estará assistindo. Esse título pode salvar o nosso ano, que foi de dificuldades e aprendizado", completou.

"Acho que o retrospecto não entra na decisão para nada. São dois jogos completamente diferentes do que mostram os números recentes do Vasco contra o Corinthians. Vamos procurar fazer o máximo para dar essa alegria ao torcedor", afirmou Fernando Diniz.

O Corinthians deve ir a campo com a escalação considerada ideal, com Memphis Depay e Yuri Alberto entre os titulares, apesar de ambos ainda reclamarem de dores. As dúvidas estão entre André Carrillo ou Rodrigo Garro no meio-campo, e Raniele ou José Martínez entre os volantes.

Pelo lado do Vasco, Diniz também deve manter a equipe que eliminou o Fluminense. O destaque é o atacante Rayan, de 19 anos, artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols. No banco, o time tem como arma para o segundo tempo o centroavante argentino Pablo Vegetti, artilheiro do país na temporada, com 27 gols.

Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. Já o Vasco foi campeão em 2011 e tenta o segundo troféu do torneio.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Andres Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).