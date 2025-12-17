New York Knicks arranca virada no final e conquista NBA Cup em cima dos Spurs; Brunson é MVP

O New York Knicks é o campeão da NBA CUP. O título veio na noite desta terça-feira, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com a vitória sobre o San Antonio Spurs por 124 a 113. Para completar a festa, Jalen Brunson foi o MVP da competição. A franquia nova-iorquina é a terceira campeã do torneio. Os outros vencedores foram os Los Angeles Lakers, em 2023, e o Milwaukee Bucks, no ano passado.

Felizes pela taça, os jogadores fizeram a festa na quadra ao confirmar o triunfo no último quarto, em partida que foi controlada a maior parte do tempo pelo San Antonio Spurs.

"Isso é ótimo e vamos aproveitar bastante. Mas assim que formos embora amanhã, vamos seguir em frente", afirmou Brunson já que este confronto não conta para a temporada regular da NBA

O treinador Mike Brown elogiou o poder mental de seus comandados em meio à cada classificação nas etapas da NBA. Satisfeito com o desfecho, ele aproveitou as entrevistas para valorizar os seus atletas.

"Este é um torneio de eliminação simples e quando se chega a um certo ponto, cada jogo conta muito. Havia pressão em todos os jogos. Quando você consegue ter sucesso, isso aumenta a confiança de todos na organização."

O New York dominou o garrafão superando o rival em rebotes por 59 a 42. No entanto, os Spurs mantiveram a liderança durante boa parte do jogo, antes de os Knicks iniciarem uma sequência de 13 a 1 no final do terceiro quarto, abrindo uma vantagem de 100 a 95. A partir daí, a franquia nova-iorquina não perdeu mais a liderança e triunfou em Las Vegas.

Apesar do revés, o treinador dos Spurs destacou pontos positivos na campanha de sua equipe. "Depois de 25 jogos, acho que mostramos alguns sinais de que podemos ser um time muito bom", disse Mitch Johnson. "Também mostramos que temos muitas áreas para melhorar. Acho que foi aí que estivemos hoje", completou.

Os Knicks conquistaram mais do que apenas um troféu: cada jogador com contrato padrão recebeu um bônus aproximado de pouco mais de US$ 318 mil (algo em torno de R$ 1,7 milhão) pela vitória.

No confronto, O.G Anunoby acertou cinco cestas triplas no triunfo de sua equipe e foi o maior pontuador do jogo: 28. Já Brunson, eleito MVP, marcou 25 pontos e ainda contribuiu com oito assistências.

Confira o jogo da noite desta terça-feira

New York Knicks 124 x 113 San Antonio Spurs

