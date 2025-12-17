'Os 45 milhões de euros de Vini Jr. criaram um monstro', diz jornal espanhol sobre o Flamengo

O jornal As, da Espanha, destacou que a venda de Vinicius Júnior para o Real Madrid foi um dos pontos fundamentais para o crescimento do Flamengo nos últimos anos. Nesta quarta-feira, 17, o time carioca decide o título da Copa Intercontinental da Fifa contra o Paris Saint-Germain.
A negociação entre o Flamengo e o clube espanhol por Vini Jr. foi sacramentada em 2018. O Real Madrid desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na época) para contratar o atacante brasileiro. O dinheiro que entrou nos cofres do Flamengo ajudou, e muito, o clube carioca a montar equipes fortes nas últimas temporadas.
O As entrevistou Bruno Spindel, ex-diretor executivo do Flamengo, que foi desligado do cargo em agosto deste ano. Spindel trabalhou na equipe carioca durante 13 anos. Ele falou ao jornal sobre o processo de reestruturação que levou o clube a um patamar bem elevado.
"Em 2012, o Flamengo estava com muitas dívidas. Começamos a trabalhar por um novo contrato com a Caixa, Peugeot, Adidas... em 2019, com Jorge Jesus, começamos a ganhar. Fizemos a venda de Paquetá ao Milan e de Vinicius Júnior ao Real Madrid. Depois disso, conseguimos fechar com novos jogadores para competirmos melhor. Contratamos Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Pedro", recordou Spindel ao diário esportivo.
"Logo começamos a mirar a Europa. Trouxemos Jorge Jesus, que foi um acerto. Depois, trouxemos jogadores de outro continente: Filipe (Luís), Rafinha, Gerson, Pablo Marí. Começamos a trabalhar taticamente como na Europa. Fomos campeões no Brasil", prosseguiu.
Spindel ainda valorizou o trabalho de Filipe Luís como treinador. O ex-dirigente previu um futuro brilhante para o comandante do time rubro-negro.
"Fizemos um contrato no qual, quando ele decidisse se aposentar (como jogador), lhe daríamos uma equipe de base (para treinar). Assim foi. Quando disse que iria parar, assumiu o time sub-17, logo o sub-20 e depois, em 2024, como técnico da equipe principal. Será um dos melhores treinadores", completou Bruno Spindel.