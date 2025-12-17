Flamengo jogou de igual para igual com PSG? Veja o que dizem os números do jogo

O empate por 1 a 1 na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain mostra um equilíbrio em campo. Nas estatísticas do jogo, os números são diferentes.
Com proposta mais defensiva, o time de Filipe Luís é superado em diferentes números do jogo, conforme aponta o relatório da Opta, plataforma de dados em tempo real de partidas.
Os números mostram, de fato, um Flamengo mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. O time francês teve 23 finalizações, contra 11 do brasileiro. Também houve superioridade parisiense na posse de bola, toques dentro da área e posse de bola.
VEJA AS ESTATÍSTICAS DA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL ENTRE PSG E FLAMENGO
POSSE DE BOLA
PSG: 62,5%
Flamengo: 37,5%
GOLS ESPERADOS (CALCULADO A PARTIR DE CADA FINALIZAÇÃO)
PSG: 1,92
Flamengo: 1,25
FINALIZAÇÕES TOTAIS
PSG: 23
Flamengo: 11
FINALIZAÇÕES NO GOL
PSG: 9
Flamengo: 2
FINALIZAÇÕES DENTRO DA ÁREA
PSG: 15
Flamengo: 5
TOQUES DENTRO DA ÁREA
PSG: 44
Flamengo: 21
PASSES
PSG: 789
Flamengo: 473
PASSES NO TERÇO FINAL
PSG: 187
Flamengo: 102