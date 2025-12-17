Flamengo jogou de igual para igual com PSG? Veja o que dizem os números do jogo

O empate por 1 a 1 na final da Copa Intercontinental entre Flamengo e Paris Saint-Germain mostra um equilíbrio em campo. Nas estatísticas do jogo, os números são diferentes.

Com proposta mais defensiva, o time de Filipe Luís é superado em diferentes números do jogo, conforme aponta o relatório da Opta, plataforma de dados em tempo real de partidas.

Os números mostram, de fato, um Flamengo mais reativo diante de um PSG que buscou mais o ataque. O time francês teve 23 finalizações, contra 11 do brasileiro. Também houve superioridade parisiense na posse de bola, toques dentro da área e posse de bola.

VEJA AS ESTATÍSTICAS DA FINAL DA COPA INTERCONTINENTAL ENTRE PSG E FLAMENGO

POSSE DE BOLA

PSG: 62,5%

Flamengo: 37,5%

GOLS ESPERADOS (CALCULADO A PARTIR DE CADA FINALIZAÇÃO)

PSG: 1,92

Flamengo: 1,25

FINALIZAÇÕES TOTAIS

PSG: 23

Flamengo: 11

FINALIZAÇÕES NO GOL

PSG: 9

Flamengo: 2

FINALIZAÇÕES DENTRO DA ÁREA

PSG: 15

Flamengo: 5

TOQUES DENTRO DA ÁREA

PSG: 44

Flamengo: 21

PASSES

PSG: 789

Flamengo: 473

PASSES NO TERÇO FINAL

PSG: 187

Flamengo: 102