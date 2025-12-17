Flamengo ganha R$ 21 milhões por vice no Mundial e aumenta 'bolada' de premiações em 2025

Pelo vice-campeonato na Copa Intercontinental, o Flamengo irá receber US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões) da Fifa. Na decisão do torneio, o time rubro-negro foi derrotado pelo Paris Saint-Germain por 2 a 1 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira, 17, em Doha, no Catar. Por outro lado, o Paris Saint-Germain levou US$ 5 milhões (R$ 27,1 milhões) pela conquista da competição.

Esta é a segunda vez que o Flamengo fica com o vice-campeonato do mundo, sendo a primeira em 2019, quando foi derrotado pelo Liverpool por 1 a 0, na prorrogação, na decisão. O único título mundial do time rubro-negro veio em 1981, quando o clube carioca venceu o mesmo Liverpool por 3 a 0.

Pelo título do Brasileirão 2025, o time recebeu aproximadamente R$ 50 milhões. Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não oficializou a quantia.

Em 2025, o Flamengo já faturou cerca de R$ 342 milhões. A campanha na Copa Libertadores, que rendeu o quarto título continental, gerou R$ 177 milhões ao time carioca.

Além das quantias recebidas no Brasileirão e na Libertadores, o Flamengo também embolsou R$ 147 milhões na Copa do Mundo de Clubes; R$ 6 milhões na Copa do Brasil; e R$ 11 milhões na Supercopa do Brasil.