Filipe Luís nega ter recebido proposta da Europa e elogia Flamengo: 'Tenho muito orgulho deles'

Após um jogo disputado na final da Copa Intercontinental e a derrota na disputa de pênaltis para o Paris Saint-Germain, Filipe Luís comentou o desempenho do elenco durante a partida e deu indícios sobre seu futuro na temporada de 2026. O gaúcho disse esperar voltar ao Catar e conquistar novos bons resultados nos próximos anos.



Questionado sobre uma possível comparação com o embate contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, o técnico do Flamengo garantiu que a situação não foi a mesma. "Nosso time tentou se recompor e tirar várias bolas do Bayern naquela época. E hoje foi quase impossível tirar a bola do Paris (Saint-Germain). Conseguimos neutralizar alguns ataques fatais deles, mas não foi suficiente para vencer."

"Contra o PSG é muito difícil, eles têm um ótimo elenco e o melhor técnico do mundo, o jeito que eles se comportam é uma aula. Eu sou um grande fã do Luis Enrique. Eles mereceram ganhar tudo o que venceram. Viemos longe, chegamos à final, mas não deu, continuo com muito orgulho de meu time", opinou.

Durante toda a entrevista, Filipe Luís frisou que a mídia não deveria focar no fracasso dos pênaltis e que essa derrota não anula o resto da performance do elenco nos outros jogos. "Esses jogadores são históricos, todos eles. É um grupo vencedor e muito ambicioso. Me deixou orgulhoso que nenhum se escondeu do jogo."

"Tem de ter muita coragem para bater um pênalti para 50 milhões de torcedores. Eu já errei muitos na minha carreira. Gostaria que o que ficasse para os torcedores não fossem os pênaltis e sim o esforço durante toda a temporada", contou o técnico.

Após 76 jogos e diversas competições nacionais e internacionais, o treinador assumiu que a exaustão "pegou os jogadores" no período da prorrogação, o que pode ter influenciado na briga final.

Por fim, Filipe negou ter recebido propostas de clubes europeus e afirmou que o futuro dele no Flamengo não depende somente de si.

"Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava voltada para essa final, para o Flamengo e para o que era melhor para o time. Eu disse para os meus jogadores, no intervalo, para não mudarem a estratégia de jogo e seguirem no ataque forte para não abrir mão do nosso estilo", completou.

"Eu amo o meu clube, amo estar aqui e espero continuar aqui por muitos anos", finalizou o técnico, que afirmou já conversando sobre sua renovação.