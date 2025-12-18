Filipe Luís triste, mas orgulhoso

Filipe Luís, que ainda não renovou seu contrato com o Flamengo, não escondeu a tristeza por bater na trave na luta pela conquista do Bi mundial. Apesar da derrota nos pênaltis, com quatro cobranças desperdiçadas, o treinador exaltou a entrega dos seus jogadores.

"Muito triste por perder. Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas, ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. Claro que estivemos tão perto, disputa de pênaltis. Mais perto que isso contra uma equipe desse nível, muito difícil. Mas não foi possível", analisou.