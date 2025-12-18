Arrascaeta: 'Faltou perna'

Apesar da derrota nos pênaltis e da boa partida com bola rolando, Arrascaeta tentou achar uma explicação para a dificuldade que o Flamengo teve de buscar a virada na reta final do jogo, quando o PSG também não estava bem. Segundo ele, o cansaço pesou.

"Sabíamos que enfrentaríamos um time tecnicamente melhor que o nosso. Fisicamente, também estavam melhores. Sabíamos que teríamos que correr atrás da bola. Nos desgastamos bastante, saímos atrás e conseguimos empatar o jogo, mas acho que faltou um pouco de perna no fim do jogo para tentar a virada", disse à Cazé TV.