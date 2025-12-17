'PSG contra as cordas' x 'Fla limitado': jornais pelo mundo opinam sobre a final

O título intercontinental do Paris Saint-Germain sobre o Flamengo repercutiu de diferentes maneiras em jornais pelo mundo. Veículos da França exaltam a conquista dos parisienses, enquanto espanhóis se declaram a Luis Enrique, técnico da equipe campeã.

O "Le Parisien" disse que o PSG não foi "imperioso", elogiou a equipe, mas não diminuiu o desafio imposto pelo Flamengo. "O Paris nunca desiste, mas sempre que se depara com uma aula magistral neste aspecto, encontra uma equipe superpoderosa capaz de travar o seu progresso, por exemplo, bloqueando os seus flancos, dominando o meio-campo ou desgastando-os nas bolas paradas", escreveu.

Já o "Le Figaro" comparou os dois times, colocando-os em patamares diferentes. Ainda que tenha considerada a partida equilibrada, o periódico apontou para limitações flamenguistas.

"Embora não tenham jogado de forma brilhante, os comandados de Luis Enrique foram superiores a um Flamengo tenaz, porém limitado. Com uma vitória emocionante nos minutos finais, o clube da capital proporcionou aos seus torcedores uma última dose de adrenalina e emoção antes de um merecido descanso no final da semana", disse o jornal, já projetando a sequência da temporada do PSG.

O adjetivo foi diferente do "L'equipe". O jornal apontou que o PSG precisou "superar dificuldades" para enfrentar um "valente Flamengo".

Mais crítico, o "Le Monde" definiu que o PSG não atingiu a mesma régua que em outras partidas. "A vitória, conquistada nos arredores de Doha, no Catar, não foi alcançada com atuações particularmente brilhantes."

O "Sport", jornal espanhol da Catalunha, destacou o técnico flamenguista. "O campeão da Europa se impôs ao campeão da Libertadores. O Flamengo de Filipe Luis complicou as coisas e poderia até ter evitado a derrota na prorrogação."

O "Marca", de Madri, também foi elogioso a Filipe Luis. O jornal definiu que o time brasileiro "colocou o PSG nas cordas". Assim como os demais, houve destaque para o goleiro Safonov, que defendeu quatro pênaltis. "Safonov se ergueu como herói inesperado."

Também de Madri, o "As" dedicou o título de sua matéria sobro o jogo ao técnico do PSG. "Luis Enrique, o mundo é seu." O jornal ainda destacou que Saúl, ex-Atlético de Madrid, e Dembelé, melhor do mundo da Fifa, perderam suas cobranças na disputa de pênaltis.

O argentino "Olé" comparou a partida com a final da Champions League, vencida pelo PSG com muito mais facilidade. "A partida foi muito mais equilibrada do que a final da Champions League, na qual o time parisiense dominou a Inter (vencendo por 5 a 0). A atuação do Flamengo também merece aplausos. O Fla não venceu, mas mesmo assim elevou o futebol sul-americano a um patamar positivo", publicou o veículo.