Torcedores do São Paulo tentam invadir reunião do Conselho Deliberativo sobre orçamento

A reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo nesta quarta-feira acabou mais cedo. O encontro, que debatia a proposta orçamentária para 2026, teve de ser interrompida após tentativas de torcedores invadirem o salão nobre do MorumBis.

O protesto não foi convocado por nenhuma torcida organizada. Entretanto, entre os manifestantes, estavam integrantes da Torcida Independente, principal grupo de torcedores são-paulinos. A Polícia Militar foi chamada para evitar uma confusão maior.

Nesta quarta-feira, a Torcida Independente enviou um ofício ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Abreu cobrando pela exclusão dos envolvidos no esquema do camarote 3A do quadro social.

Diretores agora licenciados, Mara Casares e Douglas Schwartzmann foram gravados em conversa na qual falam sobre um esquema ilegal de venda de ingressos para o camarote 3A em noites de shows no MorumBis.

O São Paulo abriu duas sindicâncias (uma interna e outra externa) e passou o caso para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Na terça-feira, o grupo Frente Democrática em Defesa do São Paulo protocolou uma notícia-fato solicitando que o Ministério Público investigue o caso.

"Gravações de áudios contundentes, testemunhos de terceiras envolvidas, não deixam dúvida que qualquer 'sindicância' externa ou interna já tem um veredicto: culpados", diz um trecho do ofício da Independente.

"O torcedor são-paulino está no limite de sua racionalidade e benevolência com tantos desmandos, falcatruas, esquemas e patifarias, somados às conhecidas benesses dos vergonhosos conselheiros que muito recebem em agrados e nada entregam em são-paulinidade responsável", conclui.

A votação da proposta orçamentária do São Paulo inicia de forma online a partir das 22h desta quarta-feira e é encerrada às 17h de quinta-feira. Há apreensão sobre o resultado, dado que o clube enfrenta a pior crise financeira na sua história.

Além disso, o contexto de escândalos recentes também acirram os ânimos no MorumBis. Ainda antes do caso do camarote, foi exposta uma crise no departamento médico são-paulino.