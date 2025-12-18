Dorival justifica substituição de Memphis e explica bate-boca com torcedor: 'Precisava ouvir'

Tensão e nervosismo compuseram a atmosfera da Neo Química Arena nesta quarta-feira, durante o empate sem gols do Corinthians com o Vasco, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Até mesmo o treinador Dorival Júnior foi contagiado pelo clima tenso e bateu boca com um torcedor, conforme pôde ser visto nas imagens da transmissão televisiva.

"Eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo. Esse rapaz faz a mesma coisa com frequência e hoje ele precisava ouvir uma resposta. Ele é o mesmo que frequenta aquele setor por um bom tempo. Falando as coisas que ele falou, ofendendo, ele vai ouvir, porque ele merece", explicou o técnico corintiano em entrevista coletiva.

Dorival admitiu que o jogo visto em Itaquera foi "feio plasticamente". Com dificuldades para sair da marcação forte do Vasco no meio de campo, o time corintiano teve um desempenho bastante improdutivo no ataque. Yuri Alberto e Memphis pouco fizeram.

O holandês, que jogou um pouco melhor que Yuri, foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo e pareceu não gostar da alteração. De acordo com Dorival, o motivo para essa decisão foi medo de que o atacante se lesionasse, já que ele passou dois dias no departamento médico por causa de um "problema" não revelado pelo treinador.

"O Memphis ficou dois dias no departamento médico. Está explicada a alteração", disse. "Ele foi substituído faltando dez minutos para acabar o jogo. Tem hora que você tem que pensar um pouco na frente. Se acontece uma lesão, não teríamos ele por mais 90 minutos. Ele teve um problema e não teve como treinar. É natural que sinta o momento da partida", concluiu.

Muito apagado em campo e protagonista de decisões equivocadas quando apareceu, causando irritação na torcida, Yuri Alberto foi defendido pelo técnico. "Ele ficou por ser um artilheiro e termos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Vocês descartam muito fácil, nosso papel não é esse."

Para Dorival, a exigência física e emocional da partida contra o Cruzeiro, decidida nos pênaltis no último domingo, causou impactos diretos na partida desta quarta-feira. Apesar disso, admitiu que levou a pior no duelo tático com Fernando Diniz.

"O Vasco foi bem, não tenha dúvida disso. Nossa equipe sentiu muito, tivemos dificuldades desde o primeiro minuto. Difícil até explicar alguma coisa, pela preparação que foi feita. Não tivemos condições de sair daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. A gente esperava outra reação, mas nem tudo esta perdido", afirmou.

"Nós imaginávamos o que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo, como tiveram Vasco e Fluminense. O nosso desgaste, porém, foi um pouco diferente, pelo o que aconteceu na partida. Fizemos tudo o que poderíamos para evitar uma situação em que falta energia para desenvolver o seu melhor", finalizou.