Thiago Silva oficializa despedida do Fluminense: 'Profundamente grato ao clube'

Um dos maiores nomes da história do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, 41 anos, encerrou nesta quinta-feira o seu ciclo nas Laranjeiras. O defensor rescindiu o contrato e publicou uma postagem nas redes sociais onde manifestou o seu amor ao time de coração: "Profundamente grato ao clube".

O principal motivo para romper o vínculo atual é a distância da família, que não acompanhou o jogador desde que retornou às Laranjeiras, na metade do ano passado. Seus dois filhos atuam na base do Chelsea, na Inglaterra.

"Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida", diz a abertura do texto onde ele anuncia a sua saída.

Na postagem, o zagueiro faz um agradecimento geral a todos as pessoas que o acompanharam nesta última passagem no Fluminense.

"Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia."

O primeiro sinal de que o seu ciclo estava próximo do fim aconteceu logo após a eliminação do Fluminense para o Vasco, nas semifinais da Copa do Brasil, quando o atleta teve uma conversa com os companheiros no vestiário.

Na sequência da postagem, ele exaltou ainda os momentos que teve ao lado da torcida. "Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história. Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre estarão em minhas veias", finalizou o atleta.

A saída de Thiago Silva, no entanto, não significa uma aposentadoria. A tendência é que ele arrume uma equipe na Inglaterra para que possa novamente ficar perto da família.