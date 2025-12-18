David Neres marca, Napoli vence o Milan e avança à final da Supercopa da Itália

O Napoli confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final da Supercopa da Itália ao vencer o Milan por 2 a 0 nesta quinta-feira, no King Saud University Stadium. Atual campeão italiano, o time napolitano contou com gol do brasileiro David Neres para construir o resultado ainda no primeiro tempo.

Campeão da Supercopa em 1990 e 2014, o clube de Nápoles agora aguarda o vencedor do confronto entre Bologna e Inter de Milão para disputar o título, marcado para domingo (21), às 16h, também na Arábia Saudita.

A equipe de Milão começou melhor a partida e teve maior controle territorial nos minutos iniciais. Saelemaekers levou perigo, enquanto Rabiot quase abriu o placar em cabeceio que passou rente ao travessão. Apesar do bom início, o Milan não conseguiu transformar o volume em vantagem no marcador.

O cenário mudou após uma falha decisiva do goleiro Mike Maignan. Ao tentar segurar a bola dentro da área, o francês acabou soltando nos pés de David Neres, que aproveitou o erro e empurrou para o gol, abrindo o placar para o Napoli. O lance esfriou o ímpeto do Milan e deu mais tranquilidade ao time comandado por Antonio Conte.

Ainda antes do intervalo, o Napoli teve a chance de ampliar com Hojlund, que finalizou com força após jogada em velocidade, mas parou em boa defesa de Maignan, que se redimiu parcialmente do erro anterior. O primeiro tempo terminou com vantagem mínima para os napolitanos, mas com sinais de crescimento da equipe.

Na volta do intervalo, o Napoli assumiu o controle das ações e passou a explorar melhor os espaços deixados pelo adversário. Amir Rrahmani quase marcou em bola aérea, exigindo nova intervenção de Maignan, que manteve o Milan vivo na partida por alguns minutos.

A superioridade napolitana se transformou em gol aos 18 minutos do segundo tempo. Hojlund arrancou em velocidade pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro, ampliando o placar e deixando o Napoli em situação confortável na semifinal.

O Milan ainda tentou reagir na reta final, adiantando suas linhas e buscando pressionar, mas encontrou um Napoli bem postado defensivamente e seguro na administração do resultado.