Ansiedade é geral!

A ansiedade já toma conta da torcida do Vasco para o jogo de domingo, contra o Corinthians, que vai definir o campeão da Copa do Brasil. Com os jogadores, não é diferente. Em meio ao maior jejum de títulos da história do clube, o grupo sonha erguer um troféu pela primeira vez.

O último título do Gigante da Colina foi o Carioca de 2016. Já se passou quase uma década (9 anos e sete meses), e muitos atletas, principalmente os que estão há mais tempo no clube, sonham em levantar um troféu. É o caso de Vegetti, contratado em agosto de 2023.

"Não quero nem falar sobre isso, porque ainda falta 90 minutos. Mas a ambição e o sonho são muito grandes. Sofri muito quando a gente ficou fora contra o Atlético Mineiro dentro de casa (eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2024), mas tudo acontece por algo. Eu sempre falo que o futebol é assim, ele dá a revanche. A gente tem a revanche agora, um ano depois. Então o futebol é assim. Só tem que estar preparado", afirma o jogador.

Para o argentino, conquistar a Copa do Brasil seria também uma forma de retribuir o apoio da torcida mesmo em tempos difíceis. "A gente demonstrou mais uma vez que está preparado. O time quer estar do mesmo tamanho que a torcida, que é gigante, e o time tem que representar a ele", disse.

Para quem se apega a coincidências, o cenário é parecido com o do título do torneio em 2011, quando o Gigante também amargava um longo jejum. Antes de vencer a final contra o Coritiba, o Vasco não era campeão de um troféu relevante desde o Carioca de 2003 — nesse período, só conquistou a Série B de 2009.

O troféu da Copa do Brasil ainda deixaria o Vascão mais perto de um outro título: o da Supercopa do Brasil do ano que vem, que será disputada em jogo único, contra o Flamengo.