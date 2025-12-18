Endrick será camisa 9 no Lyon, terá metas que beneficiam Palmeiras e prevê jogos como titular

Endrick já tem o primeiro compromisso de 2026. No dia 1º e janeiro, ele se apresentará ao Lyon. No clube francês, por empréstimo do Real Madrid, o brasileiro de 19 anos vestirá a camisa 9 e manterá ativos dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras.

O empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso. Ele tem 99 minutos jogados em três jogos, apenas um como titular, nesta temporada. No Lyon, o contrato prevê que ele tenha ao menos 25 partidas na escalação inicial.

O vínculo com os franceses será até o fim da temporada, em julho. A camisa 9 não tem dono até ele chegar na equipe.

As metas que continuam em vigor envolvem duas premiações individuais: o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro). Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação atual) ao Palmeiras.

Até agora, Endrick já ativou três gatilhos que fazem com que o Real Madrid repasse valores ao Palmeiras. A quantia chega a 955 mil euros (R$ 6,2 milhões) dos 12,5 milhões de euros possíveis (R$ 81 milhões). Isso representa 7% do total.

Veja as metas já cumpridas por Endrick e quanto elas renderam ao Palmeiras:

7 jogos pelo Real Madrid: 245 mil euros (R$ 1,3 milhão)

9 jogos como titular: 675 mil euros (R$ 3,7 milhões)

1 pênalti sofrido: 35 mil euros (R$ 193 mil)

Outras metas ficam congeladas e só podem ser reativadas no retorno do atacante ao Real Madrid. São elas:

A cada jogo como titular do Real Madrid: 75 mil euros

A cada gol, assistência ou pênalti sofrido: 35 mil euros

Se for campeão espanhol e titular em pelo menos oito jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se ele fizer 18 jogos como titular

Se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular)

Se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos: 1 milhão de euros (o valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular)

Se for Top-3 no Bola de Ouro ou The Best da Fifa: 1 milhão de euros

Se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das duas premiações: 2 milhões de euros

O Lyon é o quinto colocado na Ligue 1, com 27 pontos, 10 atrás do líder Lens. No dia 3, o time enfrenta o Monaco, fora de casa.

Depois, o próximo compromisso pode ser pela Copa da França, caso o Lyon elimine o modesto Saint-Cyr Collonges, no domingo, para avançar de fase. Outra oportunidade para fazer o primeiro jogo no futebol francês seria em 18 de janeiro, contra o Brest, pela liga.