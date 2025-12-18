Flamengo e Lanús conhecem datas e horários de duelos pela Recopa 2026; veja detalhes

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira, 18, as datas e horários dos jogos da Recopa 2026, torneio que reúne o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana.

O jogo de ida será em Lanús, na Argentina, no dia 19 fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília). Já a volta será disputada no Rio de Janeiro, no dia 26 do mesmo mês, no mesmo horário.

O Flamengo se sagrou campeão da Libertadores depois de vencer o Palmeiras por 1 a 0 na decisão, com gol marcado por Danilo. Com o título, o time carioca se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar a competição por quatro vezes.

Já o Lanús alcançou o título da Sul-Americana em uma final emocionante contra o Atlético-MG. Depois de empate sem gols nos 90 minutos e na prorrogação, o time argentino faturou a taça com a vitória nos pênaltis por 5 a 4.

A Recopa é disputada desde 1989, com um hiato entre 1999 e 2002. O maior campeão é o Boca Juniors, com quatro taças.

Veja datas e horários da Recopa 2026

Jogo de ida:

Lanús x Flamengo, 19/02, às 21h30, em Lanús

Jogo de volta:

Flamengo x Lanús, 26/02, às 21h30, no Rio de Janeiro