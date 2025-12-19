Veterano piloto da Nascar e família morrem em acidente aéreo nos Estados Unidos

Greg Biffle, de 55 anos, lenda do automobilismo e campeão da Nascar, sua mulher Cristina Grossu e seus dois filhos morreram nesta quinta-feira, 18, após um acidente aéreo na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Além da família, outras duas pessoas também faleceram. A informação foi divulgada pela revista americana People.

De acordo com a publicação, o avião, que pertencia a Biffle, caiu ao tentar pousar no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, por causa do tempo nebuloso. A aeronave havia decolado pouco depois das 10h e voltava para o aeroporto no momento do acidente, segundo dados do site FlightAware, plataforma especializada em rastrear voos.

Garrett Mitchell, amigo de Biffle, publicou nas redes sociais que a família viajava para a Flórida para passar a tarde com ele. "Infelizmente, posso confirmar que Greg Biffle, sua esposa Cristina, a filha Emma e o filho Ryder estavam naquele avião. Porque eles estavam a caminho para passar a tarde conosco. Nós estamos arrasados. Sinto muito por compartilhar isso", lamentou no Facebook.

Ainda segundo a revista, o deputado americano Richard Hudson, que é amigo da família, confirmou a notícia em suas redes sociais. O parlamentar comentou que o veterano piloto viajava para a Flórida com a família quando a aeronave quebrou na Carolina do Norte.

"Estou devastado pela perda de Greg, Cristina e seus filhos, e meu coração está com todos os que os amaram. Eles eram amigos que viviam suas vidas focados em ajudar os outros. Greg foi um grande campeão da Nascar que emocionou milhões de fãs. Mas ele também era uma pessoa extraordinária, e será lembrado por seu serviço aos outros tanto quanto por seu destemor na pista", disse Hudson no X.

O deputado americano ainda destacou os trabalhos de ajuda humanitária que a família realizava com frequência. "A última vez que falei com Cristina, há apenas algumas semanas, ela procurou para perguntar como poderia ajudar nos esforços de socorro na Jamaica. Assim eram os Biffles", completou.

Ao longo de duas décadas na Nascar, Biffle disputou 515 corridas na Cup Series e conquistou 19 vitórias. Além disso, ele foi campeão nas séries Xfinity e Craftsman Truck Series, e nomeado um dos 75 maiores pilotos da história da Nascar.