Youtuber Jake Paul promete ir à 'guerra' contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

O britânico Anthony Joshua, campeão olímpico e duas vezes detentor do título mundial dos pesos pesados do boxe, enfrenta, nesta sexta-feira, em Miami, o youtuber norte-americano Jake Paul em um combate previsto para oito rounds de três minutos, com luvas de dez onças (293,5 gramas). O limite de peso combinado foi de 245 libras (111,1 quilos). O pugilista europeu pesou 243,4 libras (110,4 quilos, enquanto o representante dos Estados Unidos acusou na balança 216,6 libras (98,2 quilos). A Netflix transmite a partir das 22 horas.

O valor das bolsas para a luta não foi confirmado, mas rumores indicam que seja de pelo menos US$ 92 milhões para cada boxeador (cerca de R$ 508 milhões, de acordo com o jornal Daily Mail e outras reportagens anteriores à luta. Em novembro, Paul afirmou, em uma postagem no X, que o valor seria de US$ 267 milhões.

O duelo é considerado desnecessário, desigual e perigoso pela imprensa especializada. Poucos acreditam que Paul possa fazer frente a Joshua. Pior. Muitos, inclusive o atual campeão mundial, o ucraniano Oleksandr Usyk, revelou ter medo de que o americano possa "morrer" no ringue.

"Vou com tudo. Vou dar um espetáculo para os fãs. Vou para a guerra. Quero os melhores e mais fortes golpes de Joshua. Não quero desculpas. Vamos nos matar um ao outro. Depois desta luta, estarei pronto para disputar o título mundial", disse Jake Paul, de 28 anos, que soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados.

Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional.

Joshua não se importa com as críticas e afirmou que está pronto para "limpar' o boxe de aventureiros como Jake Paul. "Parece que estou sendo chamado para salvar os pugilistas, os puristas do boxe. As pessoas não gostam do fato de eu estar lutando contra o Jake. Se isso me preocupa ou não, é outra questão. Se olharmos para as pessoas que não me querem aqui, mas querem que eu acabe com o Jake Paul, eu entendo. É por isso que tenho que carregar o boxe nas costas com esta luta."

Em março do ano passado, Joshua enfrentou o nigeriano Francis Ngannou, astro do MMA, que estava com intenções de ingressar no boxe. Demonstrando grande superioridade, venceu por nocaute no segundo assalto.

Joshua não luta desde setembro do ano passado, quando foi nocauteado pelo britânico Daniel Dubois. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres, o britânico, de 36 anos, soma 28 vitórias (25 nocautes) e quatro derrotas. Ele tem um acordo ainda não assinado para enfrentar o compatriota Tyson Fury em setembro do ano que vem. Antes disso, cada um vai fazer mais uma luta.

Fury, aliás, já começou a esquentar o noticiário, ao criticar Joshua. "Ele tem 36 anos, está no fim da carreira e está lutando contra um YouTuber que o Tommy (irmão de Fury) derrotou. Sabe de uma coisa? Se eu algum dia te encontrar, seu vagabundo, vou te dar um soco na cara. Eu não sou um YouTuber nem um cara com metade do seu tamanho. Eu sou ele mesmo. Você é um perdedor sem classe, vindo de uma derrota humilhante de 15 meses para um garoto da região. Seu vagabundo inútil. Mal posso esperar para ver o Jake Paul te nocautear, seu idiota.

Fury e Joshua têm o primeiro trimestre de 2026 reservado para voltarem ao ringue para enfrentarem adversários diferentes. Caso vençam suas lutas, se encaram em setembro, na Arábia Saudita.