Cristiano Ronaldo exibe físico impressionante aos 40 anos

Ele mostrou um comparativo dos últimos dez anos

Cristiano Ronaldo postou foto após sair da sauna
Cristiano Ronaldo postou foto após sair da sauna

Um dos maiores nomes no cenário do futebol mundial, o astro português Cristiano Ronaldo continua ostentando um excelente preparo físico aos 40 anos. Para atestar a boa forma, o jogador compartilhou uma imagem nas redes sociais exibindo o corpo atlético.

 

Ele mostrou um comparativo dos últimos dez anos. Em 2015, o atleta estava no auge da carreira no Real Madrid e dividia o centro das atenções no mundo da bola com o argentino Lionel Messi, à época, principal nome do rival Barcelona.

 

Cristiano Ronaldo irá completar 41 anos no próximo dia 5 de fevereiro. O físico exibido pelo atleta foi elogiado por seguidores nas redes.

 

O jogador português prepara agora o seu retorno para as competições oficiais. Seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, jogará novamente no domingo, dia 21, após quase um mês de pausa.

 

Comandada pelo treinador Jorge Jesus e ainda com o atacante João Félix no elenco, a equipe enfrenta o Al-Najma, pela Liga da Arábia Saudita. Embalado no torneio, o Al-Nassr lidera a competição com 100% de aproveitamento em nove rodadas.

