Bologna derrota Internazionale e vai enfrentar o Napoli na final da Supercopa da Itália

O Bologna derrotou a Internazionale, nesta sexta-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, nos pênaltis, por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Com isso, a equipe vai enfrentar o Napoli na decisão da Supercopa da Itália, segunda-feira, às 15h, também na Arábia Saudita. A equipe napolitana confirmou o favoritismo na quinta-feira, ao vencer o Milan por 2 a 0.
O jogo desta sexta-feira começou dando a impressão de que a Internazionale teria uma vitória fácil. Bastoni roubou a bola no meio de campo, carregou até a meia-esquerda e cruzou na medida para Thuran acertar bonito voleio: 1 a 0.
A disputa foi intensa e o Bologna conseguiu o empate, aos 35 minutos, em cobrança de pênalti de Orsolini, que bateu no meio do gol.
A disputa continuou equilibrada, com destaque para os goleiros Martinez, da Inter, e Ravaglia, do Bologna. O fim do jogo foi emocionante, com as duas equipes se revezando no ataque e tendo chances de definir nos 90 minutos.
Mas a decisão da vaga na final foi mesmo para os pênaltis. Ravaglia fez duas defesas, Martinez uma e o Bologna venceu por 3 a 2 e se classificou para a disputa do título.