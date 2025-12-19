Corinthians recorre e trava inquérito do MP que avalia intervenção judicial no clube

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) viu o inquérito que avalia uma intervenção judicial no Corinthians ser travado. O motivo é um recurso protocolado pelo clube pedindo o fim da investigação. O movimento gera efeito suspensivo, que faz com que a Procuradoria não possa agir até o julgamento pelo Conselho Superior do MP.

Como argumento, o Corinthians diz que "as dificuldades enfrentadas não justificam intervenção judicial". Ainda é defendido que a associação está em funcionamento regular e tem autonomia como direito.

O clube diz que há "mecanismos menos drásticos" que intervenção para resolver o problema e cita a possibilidade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O envidamento, aponta o Corinthians, também é comum a outras agremiações do futebol brasileiro.

O recurso corintiano ainda diz que são adotadas providências para modificar o atual cenário financeira. São elencadas a reprovação de contas de ex-presidentes; a criação de comitê específico de reestruturação financeira; tratativas junto à União para renegociação de dívidas; negociação com a Caixa Econômica Federal sobre o débito referente à Neo Química Arena e reforma de estatuto.

O MP-SP se posicionou contra o recurso, dizendo que, mesmo com autonomia, associações podem sofrer interferência, se um inquérito apontar a necessidade. Ainda é dito que, no pedido de abertura da investigação, são apontadas irregularidades que estariam em curso no Corinthians.

O MP-SP cita um procedimento interno do Corinthians em andamento. O clube teria uma proposta de patrocínio máster da Responsa Gaming, empresa responsável pela marca Energia.bet.

O setor de compliance do clube teria reprovado o acordo, segundo a Rádio Bandeirantes. O MP-SP aponta que, a partir disso, poderia expedir uma recomendação ao clube. Entretanto, com o efeito suspensivo do inquérito, não é possível qualquer diligência.