Timberwolves impõem 3ª derrota ao Thunder com show de Edwards; Knicks perdem após conquista

Anthony Edwards retornou ao Minnesota Timberwolves após três jogos ausente por lesão e, com 26 pontos e 12 rebotes, liderou o time da casa na vitória por 112 a 107 sobre o Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA e dono da melhor campanha na atual temporada. O armador de 24 anos acertou uma cesta de três pontos decisiva a 38s5 do fim para sacramentar o triunfo, nesta sexta-feira, no Target Center, em Minneapolis.

Já a equipe de Oklahoma City parece ter sentido a queda nas semifinais da NBA Cup diante do San Antonio Spurs, na semana passada, e sofreu sua terceira derrota na temporada - ainda lidera a Conferência Oeste com metade das derrotas do Denver Nuggets, o vice-líder. Astro da franquia, Shai Gilgeous-Alexander anotou 35 pontos e deu sete assistências.

Julius Randle contribuiu com 19 pontos, mas seu lance livre perdido após uma cesta a 53 segundos do fim permitiu que os Wolves mantivessem a vantagem de dois pontos e preparassem o terreno para a cesta decisiva de Edwards, que vinha sentindo dores no pé direito, o que não o impediu de roubar a bola de Gilgeous-Alexander nos segundos finais, selando a vitória.

Irritado com a equipe de arbitragem, especialmente com supostas faltas não marcadas contra sua equipe, o técnico dos Timberwolves, Chris Finch, foi expulso ainda no meio do primeiro quarto da partida. O treinador precisou ser contido por seus assistentes e pela segurança antes de deixar a quadra.

Já o New York Knicks retornou ao Madison Square Garden, comemorou com a torcida o título da NBA Cup antes da partida, mas saiu derrotado pelo Philadelphia 76ers por 116 a 107. Esta foi apenas a segunda derrota da franquia jogando em Nova York - a equipe vinha de seu melhor início de temporada em casa desde a temporada 1992/93.

Jalen Brunson fez 22 pontos, deu nove assistências e pegou seis rebotes, mas acertou apenas 7 de 22 arremessos e viu sua equipe encerrar uma série de seis vitórias seguidas. Do lado dos 76ers, Tyrese Maxey marcou 30 pontos, enquanto VJ Edgecombe anotou 23. Andre Drummond, substituto do lesionado Joel Embiid, contribuiu com um "double-double", com 14 pontos e 13 rebotes.

WEMBANYAMA ATINGE MARCA HISTÓRICA DE BLOQUEIOS EM VITÓRIA DOS SPURS

Em Atlanta, Victor Wembanyama registrou seu 100º jogo consecutivo na temporada regular com pelo menos um bloqueio na vitória do San Antonio Spurs por 126 a 98 sobre o Atlanta Hawks.

O pivô dos Spurs liderou a equipe com 26 pontos, 12 assistências e dois bloqueios, além de dar um toco em uma bandeja do novato Asa Newell. Seu último jogo na temporada regular sem um bloqueio foi em 10 de janeiro de 2024, contra o Detroit Pistons.

Assim, Wembanyama se tornou apenas o terceiro jogador na história da NBA a alcançar a marca. Patrick Ewing registrou 145 jogos consecutivos com pelo menos um bloqueio, enquanto Dikembe Mutombo chegou a 116 jogos. Mutombo ocupa o segundo lugar no ranking de bloqueios da NBA com 3.289 no total, atrás apenas de Hakeem Olajuwon (3.830).

Confira as partidas da noite desta sexta-feira na NBA:

Boston Celtics 129 x 116 Miami Heat

New York Knicks 107 x 116 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 98 x 126 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 125 x 136 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 112 x 107 Oklahoma City Thunder

