Anderson Silva derrota Tyron Woodley por nocaute técnico em luta de boxe

Anderson Silva voltou a vencer no boxe profissional. Nesta sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, o brasileiro superou o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley por nocaute técnico no segundo round, em luta que marcou mais uma aparição do Spider nos ringues após a carreira histórica no MMA.





O combate começou estudado, com poucos golpes conectados no primeiro assalto. Woodley tentou encurtar a distância e arriscou algumas ações ofensivas, enquanto Anderson priorizou a movimentação e o controle do ritmo, sem se expor. A cautela predominou até o intervalo, com o brasileiro administrando o duelo.





No segundo round, Anderson acelerou. Com maior volume e precisão, encaixou uma sequência que levou Woodley ao knockdown. O americano até se levantou durante a contagem, mas demonstrava dificuldades para se defender, e o árbitro decidiu interromper a luta, decretando o nocaute técnico com 1min33s.





Após a vitória, Anderson destacou a importância da preparação e reafirmou a paixão pela luta. "Olha esses caras aqui (minha equipe). Eles me incentivam, me fazem trabalhar duro todos os dias. Meu treinadores. Continuo fazendo aquilo que amo. Esperei ter o meu tempo. Sigo fazendo meu trabalho. Não, essa não é minha última luta. Sigo treinando duro", disse.





O brasileiro também voltou a citar Chris Weidman, adversário originalmente escalado para o evento, mas que acabou fora por lesão, como um possível rival em um próximo compromisso. "Agradeço ao meu adversário por ter aceitado a luta, uma grande lenda do UFC. Não é qualquer um que aceita entrar aqui em tão pouco tempo. Chris Weidman, espero que você esteja melhor. Vamos dar um show. Vamos mostrar que lutadores do UFC podem lutar e respeitam o boxe", declarou Spider, ainda no ringue.