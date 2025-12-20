Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: 'Vai deitar e rolar'

Com pouco espaço no Real Madrid, o atacante Endrick tem empréstimo encaminhado para defender o Lyon, da França. O brasileiro deve se apresentar ao novo clube no início de janeiro.

O vínculo com o Lyon terá duração até o fim da temporada da Europa, em julho. Endrick vestirá a camisa 9 no time francês.

Em entrevista ao "Podpah", o atacante Gabigol, do Cruzeiro, apostou em uma passagem vitoriosa de Endrick no Lyon. Gabigol disse ser admirador do futebol do ex-jogador do Palmeiras.

"Eu tenho muita esperança e sou muito fã do Endrick. Sou muito fã dele. Tem o jeito de lidar com as coisas que é o que eu gosto. Você não o vê desmotivado, ele fala: 'Vamos para o próximo'. Eu me vejo muito nele", disse Gabigol.

"Vai para o Lyon, vai deitar e rolar. É um cara que gosto de ver jogar quando está em campo. Será que é o esquema de jogo (que o atrapalha no Real Madrid)? Ele também é banco do Mbappé, é f... Sou muito fã, acho que vai para a Copa", prosseguiu o atacante cruzeirense.

Na atual temporada com a camisa do Real Madrid, Endrick tem apenas três jogos, com 99 minutos em campo. Ele não fez gols e não deu assistências. O Real Madrid faz o último jogo de 2025 neste sábado, quando enfrenta o Sevilla, no Estádio Santiago Bernabéu, pela La Liga.