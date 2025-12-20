Hugo Souza pede para Corinthians 'controlar a ansiedade' contra o Vasco: 'Buscar nosso sonho'

O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo, às 18 horas (de Brasília), mo Maracanã, no Rio, pela decisão da Copa do Brasil. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida, na Neo Química Arena.

No primeiro confronto, o Corinthians teve uma atuação ruim diante da torcida. Neste domingo, o time de Dorival Júnior precisará vencer no Maracanã para erguer a taça. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Um dos destaques da equipe paulista, o goleiro Hugo Souza deu a receita para o Corinthians conquistar o título do torneio mata-mata fora de casa.

"É o dia que todo mundo esperou, que a gente esperou o ano inteiro para chegar. Acho que o principal é controlar a ansiedade, controlar todo esse sentimento de querer vencer, de querer fazer história, e transformar isso em motivação para que a gente possa fazer um grande jogo. Buscar o nosso sonho", disse Hugo Souza à 'Corinthians TV'.

"A gente está muito motivado. Está querendo demais, quer fazer história, e dar essa alegria ao nosso torcedor. É isso que vamos buscar até o final. O mais importante é saber controlar a ansiedade, colocar o nosso futebol em prática, que vai dar tudo certo", completou.

Hugo Souza foi decisivo para a classificação do Corinthians para a grande decisão. Na semifinal, ele pegou dois pênaltis na disputa contra o Cruzeiro.