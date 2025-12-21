ASSINE JÁ!
Esportes

Confira todos os campeões da Copa do Brasil

1989 Grêmio

1990 Flamengo

1991 Criciúma

1992 Inter-RS

1993 Cruzeiro

1994 Grêmio

1995 Corinthians

1996 Cruzeiro

1997 Grêmio

1998 Palmeiras

1999 Juventude

2000 Cruzeiro

2001 Grêmio

2002 Corinthians

2003 Cruzeiro

2004 Santo André

2005 Paulista

2006 Flamengo

2007 Fluminense

2008 Sport

2009 Corinthians

2010 Santos

2011 Vasco

2012 Palmeiras

2013 Flamengo

2014 Atlético-MG

2015 Palmeiras

2016 Grêmio

2017 Cruzeiro

2018 Cruzeiro

2019 Athletico-PR

2020 Palmeiras

2021 Atlético-MG

2022 Flamengo

2023 São Paulo

2024 Flamengo

As mais lidas
    Recomendadas